Phòng khám đa khoa Hồng Cường: khám chữa bệnh hiệu quả cho mọi nhà

Phòng khám đa khoa Hồng Cường được khám chữa bệnh gì?

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường tọa lạc tại địa chỉ (87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM) đã đi vào hoạt động hơn 10 năm. Trong việc khám chữa bệnh, phòng khám luôn nhận được sự tin tưởng của đông đảo người bệnh bởi sự tận tâm, chu đáo và chuyên nghiệp. Phòng khám chuyên nhận khám và điều trị các bệnh lý như:

- Khám chữa các bệnh nam khoa như: viêm đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt, viêm bao quy đầu, cắt bao quy đầu, viêm tinh hoàn,...

- Khám chữa các bệnh phụ khoa như: viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, lạc nội mạc tử cung, bệnh khí hư, kinh nguyệt bất thường,...

- Khám chữa các bệnh tình dục, bệnh xã hội như: sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, lậu, giang mai...

- Khám chữa các bệnh tai mũi họng như: viêm xoang, viêm amidan, viêm họng hạt, viêm tai giữa, viêm mũi dị ứng, viêm tai ngoài,...

- Khám chữa các bệnh về hậu môn trực tràng như: bệnh trĩ, bệnh polyp hậu môn, nứt kẽ hậu môn, áp-xe hậu môn, viêm hậu môn,...

- Khám chữa các bệnh lý về xương khớp như: đau thần kinh tọa, đau nhức vai gáy, tê bì chân tay, bệnh gout, loãng xương, đau thần kinh liên sườn,....

- Khám chữa các bệnh lý Da liễu: Viêm da, vảy nến, chàm, lang ben, rụng tóc, nấm móng, trị mụn cóc…

- Hỗ trợ đình chỉ thai kỳ, kế hoạch hóa gia đình: đình chỉ thai bằng thuốc, đình chỉ thai bằng các phương pháp ngoại khoa như hút thai, nạo thai; đặt vòng tránh thai.

An tâm khám chữa bệnh nam khoa hiệu quả tại Hồng Cường

Các phương pháp áp dụng chữa bệnh tại Đa Khoa Hồng Cường được nghiên cứu kỹ càng, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người bệnh. Tùy vào từng mức độ bệnh lý mà phương pháp áp dụng có sự phù hợp như: các loại thuốc kê đơn đặc trị áp dụng khi bệnh nhẹ, ít mang lại tác dụng phụ khi điều trị; phương pháp ngoại khoa điều trị với ưu điểm ít đau đớn, hạn chế tái phát và không để lại sẹo, thực hiện hiệu quả chỉ sau 1 liệu trình giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.

Những tiện ích khi thăm khám tại Phòng khám đa khoa Hồng Cường

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường nằm tại vị trí giao thông thuận lợi, phù hợp để bệnh nhân có thể di chuyển đến bằng bất cứ phương tiện nào. Đặc biệt không chỉ bệnh nhân trong TPHCM mà nhiều bệnh nhân khác ở ngoại tỉnh khác như: Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước,.... cũng có thể dễ dàng đến khám. Phòng khám hỗ trợ bệnh nhân có thể đặt hẹn trước qua hệ thống tư vấn online để tư vấn, lấy hẹn và làm thủ tục nhanh chóng, không cần chờ đợi lâu.

Phòng khám thực hiện thăm khám cả trong và ngoài giờ hành chính thích hợp để bệnh nhân có thể sắp xếp ổn định công việc đi khám. Hãy đến với Hồng Cường bất kể ngày nào trong tuần (Thứ 2 – Chủ Nhật kể cả những ngày Lễ Tết). Các chuyên viên luôn hỗ trợ để bệnh nhân được khám nhanh và về trong ngày.

Khám chữa bệnh nam khoa nhanh chóng dễ dàng, linh hoạt

Phòng khám đa khoa Hồng Cường với đội ngũ y bác sĩ giỏi, được đào tạo bài bản và từng có thời gian công tác làm việc tại nhiều bệnh viện lớn tại TPHCM. Với kinh nghiệm vững vàng cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp, bác sĩ sẽ giúp bạn tìm ra được chính xác nguyên nhân bệnh lý; thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán nhanh chóng không đau; tiến hành điều trị bệnh hiệu quả và mang lại kết quả như mong muốn.

Ngoài ra, các bác sĩ còn có sự thấu hiểu tâm lý người bệnh. Đối với những bệnh lý nhạy cảm các bác sĩ luôn tư vấn kín đáo, giúp bệnh nhân khám chữa trong mô hình riêng tư chỉ với “1 bác sĩ – 1 bệnh nhân”, toàn bộ mọi thông tin cam kết bảo mật an toàn. Điều này sẽ giúp tâm lý bệnh nhân ổn định hơn, bớt lo lắng và an tâm khám chữa bệnh một cách tốt nhất.

Với phương châm “đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu” và nhằm giúp bệnh nhân có thể thoải mái khi đến khám cũng như tạo sự an tâm, giảm bớt tâm lý e ngại thì đa khoa Hồng Cường xây dựng môi trường phòng khám với quy mô rộng rãi, thoáng mát, trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế cần thiết nhưng không kém phần hiện đại.

Hệ thống máy móc hiện đại sẽ giúp việc kiểm tra bệnh tình cho kết quả chính xác chỉ trong vòng 30 – 40 phút. Bệnh nhân không phải hồi hộp chờ đợi lâu, sau khi có kết quả đó thì bác sĩ cũng sẽ tiến hành tư vấn phương pháp điều trị hợp lý ngay.

Thiết bị máy móc khám chẩn đoán bệnh lý chính xác

Bên cạnh đó thì các khoảng khám và điều trị tại Đa Khoa Hồng Cường luôn có sự minh bạch và rõ ràng hợp lý. Chi phí có sự phù hợp với túi tiền của phần lớn bệnh nhân. Khi đến đây, người bệnh sẽ được tư vấn kỹ càng trước để có sự chuẩn bị, nếu đồng ý mới tiến hành thăm khám. Các bác sĩ luôn tư vấn và đưa ra những giải pháp an toàn với túi tiền của mỗi người, do đó bạn có thể an tâm.

Bên cạnh đó thì chi phí có sự niêm yết với mọc đỏ rõ ràng nên sẽ không xảy ra tình trạng phát sinh ngoài ý muốn. Bệnh nhân đăng ký khám ngoài giờ tại đây cũng có thể an tâm bởi chi phí không thay đổi so với khám trong giờ hành chính.

Đặt hẹn khám bệnh tại Phòng khám đa khoa Hồng Cường như thế nào?

Phòng khám Hồng Cường triển khai hệ thống đặt hẹn tiện lợi và nhanh chóng, bệnh nhân có thể thực hiện bằng một trong những cách sau:

- Cách 1: Bạn có thể gọi điện trực tiếp qua Hotline 028 3863 9888. Hình thức này giúp bệnh nhân được bác sĩ tư vấn kỹ hơn qua điện thoại nhưng không tốn phí.

- Cách 2: Nếu bạn ngại nói chuyện trực tiếp thì có thể Click Chat tại hệ thống tư vấn online của phòng khám. Hình thức này giúp bệnh nhân có thể chat một cách kín đáo hơn, bác sĩ giúp bạn đăng ký làm thủ tục.

- Cách 3: Bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ phòng khám để gặp nhân viên y tế đăng ký. Sau đó vào gặp bác sĩ và khám ngay.

Bệnh nhân đến khám sau khi đặt hẹn tại Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường sẽ được nhận nhiều lợi ích, giúp khám nhanh hơn không chen lấn. Hãy bảo vệ sức khỏe của chính bản thân trước những bệnh lý nguy hiểm. Đội ngũ Hồng Cường luôn hỗ trợ bạn.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG

✛ Địa chỉ: 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM

✛ Thời gian làm việc: Từ 8h - 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết)

✛ Website: https://phongkhamdakhoahongcuongtphcm.vn/

✛ Hotline: 028 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24