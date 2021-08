Cách chữa bệnh hen phế quản mãn tính theo liệu pháp Đông Y

Đông y lý giải về bệnh Hen phế quản

bệnh hen suyễn Trong Đông y,thuộc chứng háo suyễn. Tức là khí không được liễm nạp về Thận, Tỳ dương hư yếu, thủy thấp ứ đọng sinh ra đờm. Bệnh cổ họng phát ra tiếng gọi là háo (hen), hít thở gấp gáp, khí đưa lên nhiều mà đưa xuống ít, gọi là suyễn.

Hen suyễn gia tăng đờm nhầy chèn ép đường thở khiến khí không lưu thông

Do đó khi lên cơn hen suyễn người bệnh sẽ thấy khó thở, tức ngực, nặng hơn thì không thể thở được. Tình trạng ho nặng thường xảy ra vào ban đêm nên nếu không sử dụng thuốc xịt giãn phế quản kịp thời có thể dẫn tới ngừng thở.

Những người mắc hen phế quản thường là do phong hàn (nhiễm gió lạnh); phong nhiệt (nhiễm nóng, nhiễm khuẩn, viêm,...); do phong thấp (độ ẩm không khí cao); do chức năng tạng phế rối loạn (Phế khí chủ túc giáng) hay do chức năng tạng thận suy (thận chủ nạp khí). Những rối loạn này khiến cho chức năng tạng phủ, vệ khí hư - tà khí xâm phạm.

Đây chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng hen suyễn luôn kéo dài và tần suất tái phát liên tục nếu chỉ tập trung điều trị vào chứng trạng của bệnh. Cách điều trị của đông y sẽ là điều trị toàn diện với mục đích cân bằng toàn thân, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và đánh vào gốc căn nguyên gây hen suyễn để giúp tình trạng bệnh tình được kiểm soát hiệu quả.

Cách chữa bệnh hen phế quản mãn tính của đông y

Phương pháp Đông y hướng tới là sử dụng nguồn thảo dược tự nhiên được nghiên cứu gia giảm liều lượng nhất định, không để lại tác dụng phụ mà còn dễ dàng tác dụng tán hàn, giáng khí, tiêu đờm, trừ thấp, bổ hư. Liệu pháp này sẽ nâng cao chức năng các Tạng Tỳ - Phế - Thận bị suy yếu, phục hồi các tạng, từ đó phòng ngừa tình trạng hen suyễn tiến diễn nặng hơn.

Bài thuốc Đông Y với các loại thảo dược có hàm lượng cụ thể giúp chữa bệnh hiệu quả

Một trong những phương pháp Đông Y được dùng nhiều nhất hiện nay chính là bài “Định Suyễn Thang”. Đây được cho là phương pháp “khắc tinh” của hen suyễn với khả năng giáng khí bình suyễn, ôn hóa đàm thấp, thanh nhiệt. Phương pháp cổ phương này đã được nghiên cứu và chứng thực hiệu quả đối với những người mắc hen suyễn nên sử dụng.

Phương thuốc này sử dụng thành phần chính là:

Ma hoàng 6 - 12g: tuyên giáng phế khí để bình suyễn kiêm giải biểu hàn - giảm ho, đào thải độc tố, giải cảm hàn

Tang bạch bì 12g: thanh phế chỉ khái, bình suyễn - giảm cơn ho, giúp đờm tụ lại và đào thải ra bên ngoài. Từ đó không còn cảm giác khó thở hay tình trạng ho nhiều cũng được cải thiện đáng kể.

Hạnh nhân, Tô tử, Bán hạ 6 - 8g: giáng khí bình suyễn, hóa đàm chỉ khái - ổn định đường hô hấp, giảm ho, khó thở

Bạch quả 10 - 20g: hóa đàm, kiểm phế, bình suyễn - làm loãng đờm, thúc đẩy loại bỏ đờm ra bên ngoài, hỗ trợ giảm ho

Hoàng cầm 8 - 12g: kết hợp Tang bạch bì thanh phế nhiệt - làm mát cơ thể, hạn chế tình trạng nóng trong

Khoản đông hoa 12g: hợp với Bán hạ: trừ đàm, chỉ khái - loại bỏ đờm, ngừng các cơn ho.

Cam thảo 4g: điều hòa các vị thuốc

PQA Hen suyễn - hỗ trợ thông thoáng đường thở cho người hen suyễn

Nắm bắt được tinh hoa của bài thuốc “Định Suyễn Thang” kết hợp với nghiên cứu bởi hội đồng chuyên gia là các giáo sư, bác sĩ đầu ngành. Công ty Cổ phần Dược phẩm PQA đã cho ra đời dòng sản phẩm siro PQA Hen Suyễn, đây chính là giải pháp hỗ trợ điều trị hen phế quản mãn tính hiệu quả được người bệnh tin dùng nhất hiện nay.

Siro PQA Hen Suyễn - thông thoáng đường thở cho người hen suyễn

Sản phẩm sở hữu 100% thành phần thảo dược tự nhiên lành tính được trồng tại vườn dược liệu chuẩn Vietgap. Việc đảm bảo chất lượng từ khâu gieo trồng, thu hoạch tới khi đưa vào khu chế xuất đều giúp dược liệu giữ được vẹn nguyên dược tính. Từ đó phát huy được hiệu quả cao trong việc hỗ trợ giải quyết vấn đề hen suyễn với cơ chế giải cảm hàn, hóa thấp, thông phế, bình suyễn, hỗ trợ thông thoáng đường thở cho người hen suyễn. Sản phẩm phù hợp dùng cho người bị khó thở, thở khò khè, hen suyễn, hen phế quản, viêm phế quản mạn tính kinh niên, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.

Sản phẩm được Cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế cấp phép sản xuất

Đối với tình trạng hen mãn tính thì nên sử dụng 2-3 đợt mỗi đợt liên tục 3 tháng để đạt được hiệu quả cao nhất. Kiên trì sử dụng đúng và đủ liệu trình sẽ cảm thấy đường thở thông thoáng, tần suất các cơn ho về đêm cũng giảm rõ rệt. Sản phẩm không chỉ phù hợp sử dụng cho người lớn mà còn vô cùng phù hợp sử dụng cho trẻ nhỏ.

