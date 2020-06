5 bài tập massage định hình xương hàm cho gương mặt vline thon gọn không cần phẫu thuật

Nếu ai bị ám ảnh bởi gương mặt vuông, góc cạnh thì hãy cân nhắc tới các bài tập massage định hình xương hàm cực đơn giản này. Chỉ sau một thời gian ngắn đảm bảo gương mặt vline thon gọn không cần phẫu thuật.

Theo Brightside, một số chuyên gia cho rằng, việc thực hiện một số bài tập thể dục có thể giúp ngăn ngừa đau cổ, đau đầu và đau quai hàm. Các bài tập đơn giản sau đây sẽ làm săn chắc cơ bắp, định hình lại xương hàm mà không cần phẫu thuật, cho bạn gương mặt thon gọn như hằng mong ước.

Đặt 2 ngón tay cái của bạn bên dưới cằm, cạnh nhau. Sau đó, hơi đẩy cằm xuống, tạo lực cản và từ từ trượt ngón tay cái dọc theo đường viền hàm đến tai.



Lặp lại động tác này tối thiểu 10 lần. Bài tập hàm này giúp làm cho xương hàm của bạn săn chắc hơn, gương mặt thanh thoát hơn.



Bạn ngồi vào bàn rồi trong tư thế đặt 2 nắm đấm dưới cằm, giữ khuỷu tay trên bàn. Từ từ và nhẹ nhàng cố gắng mở miệng, vẫn đẩy nắm đấm của bạn lên, tạo ra sức đề kháng. Giữ như vậy một lúc và thả ra.

Lặp lại động tác này 10 lần. Bài tập này tác động vào vùng dưới cằm làm cho săn chắc hơn, xóa tan mỡ cằm và giúp cằm thon gọn hơn.



Cách thực hiện như sau: Bạn ngậm miệng và từ từ đẩy hàm về phía trước, nâng môi dưới lên. Giữ nguyên tư thế này trong khoảng 10 giây và tập lại 3 lần, mỗi lần 10 giây.



Bài tập này có tác dụng thúc đẩy nâng cao cơ mặt ở phần dưới của khuôn mặt, cho phần cằm không còn chảy sệ từ đó thon gọn hơn.



Thực hiện động tác như sau: giữ đầu thẳng rồi nhẹ nhàng rút cổ để cảm nhận cơ bắp vùng cổ co lại, sau đó quay trở lại vị trí ban đầu.



Ở những lần tập đầu tiên, lặp lại 3 lần, mỗi lần 10 giây. Khi đã quen dần, bạn có thể tập động tác này lâu hơn.



Tác dụng của bài tập này là tác động đến cơ dưới, làm săn chắc cơ, nâng cao cơ mặt để phần cằm thon gọn hơn.



Để thực hiện động tác này, mắt hướng lên trên, hai tay đặt hai bên xương hàm. Xoa nhẹ nhàng 10 lần theo hình vòng tròn từ trái sang phải và đổi chiều. Lặp lại động tác trong 10 lần hoặc nhiều hơn.



Động tác này tác động vào phần cơ cổ, xương hàm nhằm trẻ hóa làn da, làm săn chắc cơ, kéo căng các cơ để nâng phần cằm thon gọn hơn.

