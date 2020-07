5 bệnh nhân khoa Nội thận Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng mắc COVID-19, có tiền sử suy thận nặng

Đáng nói trong số các ca mắc mới thì có 5 ca có bệnh nền suy thận mạn tính. Đến sáng 28/7, các bệnh nhân này đang mệt mỏi, ngứa da toàn thân hiện đang được phân bổ vào các khoa Y học nhiệt đới, Hồi sức tích cực, Nội Thận - Tiết niệu.



Bệnh nhân 428 (tên B.T., nam, 70 tuổi) sống cùng con trai ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.



Theo điều tra dịch tễ, ngày 9/7, bệnh nhân thấy tức ngực, mệt nên nhập viện điều trị tại khoa Nội thận - Tiết niệu. Trong thời gian này, bệnh nhân không có ai đến thăm, chỉ có 3 người nhà chăm sóc.



Bệnh nhân 429 (N.T.L., nữ, 53 tuổi) trú ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Bà L. bắt đầu có triệu chứng mệt mỏi từ chiều 19/7 được người nhà đưa vào khoa Nội thận - Tiết niệu đến nay.



Suốt thời gian nằm viện cũng chỉ có 3 người con chăm sóc bà. Chiều 27/7, bệnh nhân được đưa vào cách ly tại khoa Nội thận - Tiết niệu. Tình trạng của bệnh nhân này là suy thận giai đoạn 5, ho có đờm trắng đã lâu.

Bệnh nhân 427 (T.T.P., nam, 45 tuổi) trú ở thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ngày 2/7, ông P. thấy mệt nhiều nên người nhà đưa vào khoa Nội thận - Tiết niệu và nằm viện từ 9/7 đến nay, chỉ có vợ chăm sóc và không có ai đến thăm.

Bệnh nhân 426 (T.T.P., nữ, 62 tuổi) sống cùng chồng và con trai tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Tối 17/7, bệnh nhân khó thở, mệt nhiều nên đến khám và được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân chỉ ở nhà và đến điều trị tại khoa Nội thận - Tiết niệu.

Bệnh nhân 430 (T.T.N.V., nữ, 33 tuổi) trú tại đường Hoàng Văn Thái, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Người bệnh này cho biết vào khoa Nội thận - Tiết niệu điều trị từ ngày 26/3 do khó thở, mệt nhiều. Trong thời gian nằm viện, chồng và em gái vào chăm bệnh nhân.

Trường hợp suy thận nặng nhất là bệnh nhân 431 (N.K., nam, 55 tuổi, ở đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Ông K. đang ở nhà với vợ, con trai, con gái, con dâu và cháu nội tại đường Âu Cơ. Tuy nhiên, ông không nằm tại khoa Nội thận - Tiết niệu mà điều trị tại khoa Tim mạch can thiệp - Trung tâm Tim mạch.

Theo cảnh báo của Bộ Y tế, những người cao tuổi, có bệnh lý nền phức tạp thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 và khi mắc rồi cũng dễ diễn biến nặng, gây biến chứng. Hai bệnh nhân Đà Nẵng là 416 và 418 đang phải can thiệp ECMO, suy hô hấp , lọc máu liên tục vì tuổi cao và mắc bệnh lý nền.

