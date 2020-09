5 bộ phim chủ đề học đường mọt phim Hàn chắc chắn không thể bỏ qua trong mùa tựu trường tháng 9

Đi học trở lại không có nghĩa là mọt phim phải ngừng xem phim Hàn hàng ngày! Nếu bạn cảm thấy thất vọng vì cuộc sống trong khuôn viên trường học không vui vẻ và lãng mạn như trên màn ảnh, thì đây là 5 bộ phim truyền hình K-drama lấy bối cảnh trường học chắc chắn sẽ giúp bạn vui vẻ trở lại!

Who Are You: School 2015 (Học đường 2015)

Bạn đã bao giờ tự hỏi sẽ như thế nào nếu tráo đổi cuộc sống với một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với bạn chưa? "Who Are You: School 2015" là một bộ phim truyền hình năm 2016 kể về một cặp chị em sinh đôi giống hệt nhau do Kim So-hyun thủ vai, cả hai bị tách biệt khi mới sinh.

Poster phim Who are you: School 2015

Một người em sống tại trại trẻ mồ côi và bị một nhóm bạn nữ xấu tính bắt nạt ở trường trung học, trong khi các giáo viên nhắm mắt làm ngơ. Cô chị gái ngược lại học tại một trường trung học danh tiếng ở Gangnam cùng với nhóm bạn thân giàu có vui vẻ và chàng trai thanh mai trúc mã, do Nam Joo-hyuk thủ vai. Khi một người em cố gắng kết liễu cuộc đời mình bằng cách tự tử, cô ấy bị mất trí nhớ, và cặp song sinh cuối cùng chuyển đổi danh tính khi cô chị mất tích trong chuyến du lịch ở trường.

"Nữ hoàng phim học đường" Kim So Hyun đã gây được tiếng vang lớn sau khi tham gia bộ phim

Từ đó cô em trơ về Gangnam sống cuộc sống như trong mơ nhưng liệu mọi chuyện đã kết thúc? Bộ phim là sự kết hợp giữa những màn kịch tính khi cô em thường xuyên ở trên bờ vực bị phát hiện và tin tức về cô chị mất tích nay lại nhen nhóm trở lại. Chuyện tình học đường trong "Who are you: School 2015" cũng là một yếu tố gây thương nhớ cực độ cho fan của bộ phim.

Repply 1997 (Lời hồi đáp 1997)

Loạt phim Repply gồm 3 phần: Repply 1988, 1994 và 1997 sẽ luôn được liệt vào danh sách một trong những bộ phim học đường được yêu thích nhất xứ sở kim chi. Đối với những người yêu thích những concept cổ điển, “Reply 1997” là bộ phim truyền hình hoàn hảo kết hợp các yếu tố cổ điển trong khi vẫn duy trì một cốt truyện vượt thời gian. “Reply 1997” kể về câu chuyện của sáu người bạn ở Busan khi họ hồi tưởng lại quá khứ của họ khi 18 tuổi ở trường trung học tại cuộc hội ngộ của họ vào năm 2012. Điều hồi hộp lớn nhất giữ bộ phim với nhau là bí ẩn về cặp đôi nào sẽ thông báo kết hôn của họ trong bữa tối đoàn tụ.

Poster của bộ phim Reply 1997

Là phần đầu tiên của loạt phim "Reply", sau này bao gồm "Reply 1994" và "Reply 1988", loạt phim này ghi lại thời kỳ nở rộ của tuổi trẻ trong bối cảnh trường học khi các nhân vật vật lộn với chuyện tình cảm, các vấn đề gia đình và con đường sự nghiệp của họ.

Liệu tình yêu học đường có vượt qua được khó khăn để đi tới cái kết đẹp?

Cheese in the Trap (Bẫy tình yêu)



“Cheese in the Trap” là một bộ phim truyền hình năm 2016 được chuyển thể từ một webtoon và tập trung kể về cuộc sống hàng ngày của một nhóm sinh viên đại học. Hong Seol, do nữ diễn viên của loạt phim "Goblin" và "Eternal Monarch" Kim Go-eun thủ vai, là một sinh viên học bổng chăm chỉ, người có mối quan hệ phức tạp nhưng sâu đậm với tiền bối của cô, Yoo Jung, do Park Hae Jin thủ vai, một người thừa kế giàu có và nổi tiếng, người dường như có tất cả. Quá khứ phức tạp của Yoo Jung và người bạn Baek In Ho đã vô tình cuốn Hong Seol vào nhiều chuyện phức tạp trong cuộc sống và nguy cơ về một mối tình tay ba.

Poster bộ phim Cheese in the trap

Bộ phim đã khắc họa rất chân thực cuộc sống của sinh viên nơi giảng đường đại học và những trăn trở của những người trẻ trước khi bước vào đời.

Tình yêu trong sáng thời đại học giữa tiền bối và hậu bối

Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo (Tiên cử tạ Kim Bok Joo)

“Weightlifting Fairy Kim Bok-joo” kể câu chuyện về một vận động viên cử tạ đầy tham vọng và cá tính, người đứng lên đấu tranh cho sự bất công, Kim Bok-joo, do Lee Sung-kyung thủ vai. Cô vô tình bước vào một mối quan hệ tình cảm với người bạn thời thơ ấu của mình, Jung Joon-hyung, do Nam Joo-hyuk thủ vai, một vận động viên bơi lội vui nhộn đang vượt qua chấn thương cá nhân. Bộ phim truyền hình này là một câu chuyện về tuổi mới lớn về những vận động viên đại học cân bằng giữa việc theo đuổi ước mơ của họ với việc tìm kiếm một tình yêu không tưởng!

Poster bộ phim Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo

The Heirs (Những người thừa kế)

Không thể kể về danh sách những bộ phim truyền hình về cuộc sống học đường mà lại quên đề cập đến bộ phim được yêu thích nhất, "The Heirs". Câu chuyện lấy bối cảnh ở một trường trung học dành riêng những người thừa kế là những người cực kỳ giàu có theo học và cũng tồn tại những học sinh được đặc cách nhờ thành tích tốt. Từ đó nảy sinh ra mẫu thuẫn giữa những học sinh giàu và nghèo. Kim Tan, do Lee Minho thủ vai, phải lòng Eun Sang, do Park Shin-hye thủ vai, một cô gái ngoan hiền và chăm chỉ trong thời gian bị người anh trai muốn kiểm soát bắt đến Mỹ sống.

Poster phim The Heirs

Bộ phim còn cung cấp một cái nhìn mới mẻ về những khó khăn mà ngay cả những người giàu có nhất cũng phải đối mặt khi họ chuẩn bị tiếp quản đế chế kinh doanh khổng lồ của gia đình mình, trong khi cố gắng không đánh mất mình trong thế giới tàn nhẫn của người giàu.

Bộ phim đã gây sốt một thời trên toàn cầu.

Những phân cảnh về cuộc sống giàu có của học sinh cấp 3 kết hợp với những khoảnh khắc tình cảm đốn tim của Kim Tan và Cha Eun Sang chắc chắn sẽ làm nao lòng tất cả những khán giả theo dõi bộ phim.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ