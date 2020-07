5 cách dùng nước hoa hồng mang lại lợi ích đặc biệt cho da mà bạn chưa biết

"Chúng ta nên hạn chế sử dụng các sản phẩm nước hoa hồng có chứa cồn. Vì những sản phẩm đó làm tổn thương lớp màng bảo vệ da. Da bị vào mòn có thể khiến da bị viêm".

Nhiều người thắc mắc nên dùng nước hoa hồng khi nào hay ở bước nào trong chu trình chăm sóc da, Phó chủ tịch Phát triển sản phẩm của Algenist, Tammy Yaiser nói rằng, nước hoa hồng hay nước cân bằng da là bước tiền đề giúp các sản phẩm dưỡng ở các bước sau hấp thụ tốt hơn vào da. Nó giúp cân bằng độ ẩm tự nhiên trên da, giúp các dưỡng chất có trong serum và kem dưỡng da thẩm thấu tốt hơn vào da. Do đó, thời điểm tốt nhất để dùng nước hoa hồng là ngay sau khi rửa mặt và trước các bước dưỡng da khác như kem dưỡng hay mặt nạ...



Cách dùng nước hoa hồng truyền thống mà đa số phái đẹp đang làm là thấm một lượng nước hoa hồng ra bông tẩy trang, sau đó lau khắp mặt. Bông tẩy trang thấm đẫm nước hoa hồng hoạt động như thỏi nam châm, hút sạch mọi chất bẩn trên da.



Bác sĩ Da liễu Debra Jaliman giảng dạy tại Mount Sinai School of Medicine nói: “Nước hoa hồng loại bỏ dầu thừa, các vết bẩn bám trên da, vi khuẩn và sản phẩm trang điểm. Chúng còn làm sạch các bụi bẩn tích tụ mỗi ngày và lấy đi những hoạt chất của sữa rửa mặt còn sót lại trên da".

Tuy nhiên, không phải loại nước hoa hồng nào cũng có tác dụng làm sạch. Nếu sử dung sai cách bạn có thể làm tổn thương da.



Cách dùng nước hoa hồng kết hợp với mặt nạ giấy dạng nén là phát minh rất được ưa chuộng của người Nhật. Cách thực hiện như sau, chúng ta cần 1 viên mặt nạ nén và làm ẩm nó. Sau đó, nhỏ vài giọt nước hoa hồng vào mặt nạ rồi đắp lên mặt trong vòng 3 phút. Sau khi gỡ mặt nạ, bạn tiếp tục các bước dưỡng da mà không cần rửa lại với nước.



3. Dùng nước hoa hồng với 7 bước toner



Hàn Quốc nổi tiếng với cách dưỡng da 7 bước toner. Chúng ta chỉ cần lấy nước cân bằng hay chính là nước hoa hồng vỗ lên da trực tiếp 7 lần. Tất nhiên tuyệt đối phải tránh sản phẩm nước hoa hồng chứa cồn vì chúng có thể gây khô và kích ứng da.



Phái đẹp xứ sở kim chi phát kiến ra một cách dùng mới là rửa mặt bằng nước hoa hồng. Cách này, nước hoa hồng được sử dụng để làm sạch da từ đầu sau đó cần một lượng vừa đủ để để kết thúc bước làm sạch. Cách rửa mặt bằng nước hoa hồng giúp cân bằng da, giảm kích ứng và cung cấp độ ẩm cần thiết cho da.



Thay vì loại thấm truyền thống thì ngày nay, nhiều loại nước hoa hồng được thiết kế dạng xịt. Ưu điểm của cách dùng này là tiện lợi tương tự như xịt khoáng. Sản phẩm sẽ kết hợp công dụng làm mát da của xịt khoáng và cân bằng độ pH cho da như nước hoa hồng.

Your browser does not support HTML5 video.

10 sai lầm khi rửa mặt khiến da nhiều mụn hơn