5 công thức làm đẹp từ vỏ cam làm sáng da, sạch mụn cho răng trắng tự nhiên

Các bà mẹ thường tận dụng vỏ cam làm một số bài thuốc dân gian trị táo bón, chữa ho tại nhà. Thực tế, vỏ cam cũng có tác dụng làm đẹp an toàn như sáng da, sạch mụn và làm trắng răng.

Vỏ cam làm sáng da



Nhờ giàu tinh chất vitamin C nên vỏ cam giúp duy trì độ đàn hồi của da, ngăn ngừa xỉn màu, hình thành đốm nâu. Chưa kể, đắp mặt nạ vỏ cam có tác dụng chẳng kém loại kem chống nắng tự nhiên giúp ngăn ngừa tác hại tia UV.



Cách làm:



Phơi khô vỏ cam dưới ánh nắng mặt trời trong vài ngày tới khi khô hẳn thì đem nghiền thành bột. Nhất định phải phơi trực tiếp dưới ánh nắng để không bị mốc.



- Trộn hai thìa bột vỏ cam và sữa chua nguyên chất cùng với 1 thìa mật ong thành bột nhão.



- Thoa lớp bột nhão này lên mặt và cổ và mát-xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn



- Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch mặt với nước ấm. Sử dụng loại bột mặt nạ này 2 tới 3 lần mỗi tuần.



Mặt nạ vỏ cam ngăn lão hóa



Nhờ thành phần dồi dào vitamin C là một chất Nhờ thành phần dồi dào vitamin C là một chất chống oxy hóa tuyệt vời cho làn da, giúp ngăn ngừa nếp nhăn và chảy xệ, giúp làn da căng mịn, săn chắc hơn.



Cách làm:



- Trộn một thìa bột vỏ cam và bột yến mạch với mật ong đủ để tạo thành hỗn hợp nhão.



- Bôi bột này lên khu vực mặt và cổ rồi để trong 30 phút sau đó rửa sạch mặt với nước lạnh



- Bôi 1 lần/tuần để có kết quả tốt nhất.



Mặt nạ vỏ cam trị sạch mụn



Không chỉ có tác dụng làm sáng và ngăn ngừa lão hóa cho da, vỏ cam còn có tác dụng chữa lành các vết mụn bọc, Không chỉ có tác dụng làm sáng và ngăn ngừa lão hóa cho da, vỏ cam còn có tác dụng chữa lành các vết mụn bọc, Mụn trứng cá đồng thời trị mụn đầu đen, loại bỏ sẹo thâm và làm đầy rãnh nhăn.



Cách làm:



- Trộn đều các nguyên liệu gồm: 1/2 thìa bột vỏ cam, 1/2 thìa bột nghệ, 1/2 thìa sữa tươi không đường, 1 viên vitamin E.



- Đem hỗn hợp thu được ủ trong tủ lạnh 30 phút rồi mới lấy ra bôi lên da để dưỡng ẩm, thấm sâu làm lành da.



- Để mặt nạ khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước. Duy trì 1 tuần 2-3 lần cho hiệu quả tốt nhất.



Mặt nạ vỏ cam tươi+ mật ong



- Bạn sử dụng dụng cụ bào nhuyễn vỏ cam ra, hãy nhớ để nguyên cả quả sẽ dễ bào hơn.



- Cho phần vỏ cam bào được vào một chén nhỏ rồi thêm vào 1 muỗng mật ong quậy cho mật ong thấm đều.



- Dùng cọ thoa đều hỗn hợp lên mặt và để nguyên khoảng 5 – 10 phút rồi dùng tay massage mặt nhẹ nhàng trong vòng vài phút trước khi rửa sạch mặt với nước.

Làm trắng răng bằng vỏ cam



Nhờ giàu vitamin C và chứa hợp chất d-limonene nên vỏ cam có tác dụng loại bỏ lớp ố vàng trên răng, đặc biệt trị được cả răng xỉn màu do hút thuốc lá.



Cách thứ nhất, bạn chà trực tiếp phần cùi trắng bên trong vỏ cam lên răng 2-3 phút và rửa sạch lại. Nên nhớ trước khi chà nên đánh răng sạch sẽ và thơm tho thì mới có hiệu quả. Thực hiện 2 lần/ngày cho tới khi răng trở nên trắng sáng.



Cách thứ hai, bạn trộn bột vỏ cam với nước tạo thành bột nhão, thêm một chút lá khô. Sau đó cho hỗn hợp này lên bàn chải đánh răng rồi chải răng như cách bạn làm hàng ngày. Thực hiện 2 lần/ngày trong một vài tuần liền để thấy răng không còn xỉn màu.



Nước vỏ cam và mật ong giúp giảm cân



Để hỗ trợ giảm cân, hãy thay thế cà phê hoặc soda với trà vỏ cam. Trước hết bạn nhớ phơi khô vỏ quả cam dưới ánh nắng cho quắt lại.



Sau đó, cho 1 thìa vỏ cam khô vào một cốc nước nóng, ngâm khoảng 10 phút. Loại bỏ bã và cho thêm một chút mật ong tươi để uống 2 cốc hàng ngày.





