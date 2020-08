Bật mí cách trang điểm tông nâu trầm tự nhiên đầy cá tính của phụ nữ Thái

Vài năm trở lại đây, phim truyền hình Thái phủ sóng mạnh mẽ trên màn ảnh Việt dần lất át lại ưu thế của các làn sóng Hallyu. Cùng với đó, các bộ phim lăng xê phong cách thời trang của phụ nữ Thái hiện đại.

Điển hình là các nữ diễn viên người mẫu như Aum Patcharapa, Sara Legge, Mai Davika, Kimmy Kimberley Anne Tiamsiri… khiến người hâm mộ điên đảo bởi nhan sắc mỹ miều và lối trang điểm thời thượng.



Nếu như trước đây giới trẻ thịnh hành kiểu sử dụng lớp nền trong trẻo và màu son tươi tắn kiểu Hàn Quốc thì giờ đây cách trang điểm của phụ nữ Thái với lớn nền lì và tông nâu trầm nổi bật đang dần lên ngôi.

Dùng lớp nền lì và tông trầm hơn da thật



Kiểu trang điểm theo phong cách kẹo ngọt, trong trẻo như cách idol Hàn Quốc phù hợp với các cô nàng có làn da trắng muốt không tì vết nhưng thực tế làn da phụ nữ Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng lại không đều màu và đậm sắc tố cũng như khuyết điểm.



Do đó, các cô nàng Thái Lan biết cách biến lớp nền sương sương trong trẻo thành lớp nền lì và mịn và sử dụng tông nâu chủ đạo. Sở dĩ tông nâu trầm được ưa chuộng bởi nó tạo cảm giác khỏe khoắn và gần gũi với làn da thật của phụ nữ vùng nhiệt đới như Đông Nam Á.



Phong cách này chính là chọn kem nền trầm hơn màu da thật từ 1-2 tông thay vì cố gắng chọn tông nền sáng hơn. Lớp kem nền này phù hợp với các cô nàng có vẻ đẹp hơi hướng phương Tây và cá tính.

Lông mày cong và đậm thay thế lông mày mảnh và thẳng



Một thời gian các cô nàng ưa chuộng kiểu lông mày mảnh, kẻ ngang và ngắn tạo cảm giác trẻ trung sành điệu. Nhưng gần đây khi vẻ đẹp cá tính, sắc sảo lên ngôi thì kiểu lông mày cong và đậm, kéo dài mới thịnh hành hơn.



Phụ nữ Thái Lan thích đôi lông mày đen, rậm, cong hất lên ở phần đuôi đem lại cảm giác đôi mắt có hồn và sâu hơn, cũng giúp gương mặt thon gọn hơn. Khi trang điểm, càng chau chuốt tỉ mẩn cho lông mày càng tạo được điểm nhấn cho gương mặt.

Lông mi dài và cong vút



Không chỉ lông mày mà phụ nữ Thái cũng rất yêu thích lông mi dài và cong. Các cô nàng xứ sở chùa Vàng thường đánh đuôi mắt màu khói nâu, kẻ đường eyeliner mảnh và chú trọng chuốt mascara kỹ càng. Hàng lông mi dài và cong vút lại càng tạo chiều sâu tổng thể cho gương mặt thêm cuốn hút.



Lưu ý cho các nàng vì ở xứ nhiệt đới nên chọn những loại mascara chống thấm nước vì thời tiết nóng bức không để mồ hôi làm trôi lớp trang điểm.

Đôi má đậm màu thay vì má hồng đào



Đánh má chỉ là chi tiết nhỏ nhưng giúp tạo điểm nhấn cực mạnh trên gương mặt. Nếu các cô nàng xứ kim chi thích má hồng đạo tự nhiên trên lớp nền trắng mỏng manh thì phụ nữ Thái thích đánh má đậm màu như cam đất, nâu…. Đánh má nổi bật sẽ giúp các nàng có gương mặt có chiều sâu và sắc sảo hơn.



Đặc biệt, khác với kiểu tán tròn như phái đẹp Hàn hay Việt, các cô gái Thái chọn cách tán xếch từ gò má lên đến mang tai hoặc đánh má hồng theo một đường ngang trên cả sóng mũi. Lưu ý kiểu đánh má này khá phức tạp, bạn cần có tay nghề để điều chỉnh hợp lý một lượng phấn má vừa đủ cho gương mặt thanh thoát, cá tính, góc cạnh.

Màu son nude hoặc nâu trầm



Ngành công nghiệp mỹ phẩm Thái Lan tiêu thụ mạnh nhất các sản phẩm son màu nude hoặc cam đất, nâu đất. Các cô gái Thái mê mẩn những đôi môi dày, tô son màu nude căng mọng tự nhiên với cách đánh hết từ viền và lòng môi, tạo thêm điểm nhấn cho đôi mắt. Nếu có cô gái Thái nào đánh son phớt hồng nhẹ nhàng ra đường chắc hẳn đó là người thiếu gu thẩm mỹ.

Theo Hà Ly/SKCĐ