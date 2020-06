5 cách trị thâm nách cực đơn giản chỉ bằng 1 củ khoai tây, hiệu quả sau 1 tuần

Khoai tây không chỉ là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn có công dụng làm đẹp tuyệt vời, một trong số đó là khả năng làm trắng da ở vùng nách. Vùng da dưới cánh tay vốn nhạy cảm nhưng cực kỳ cứng đầu. Chúng dễ bị thâm do tác động của lăn khử mùi, thói quen dùng nhíp nhổ lông nách hay các yếu tố do hormone.

Một khi đã bị thâm, vùng da dưới cánh tay rất khó trắng lên dù bạn đã thử các loại thuốc và kem bôi nhưng không có tác dụng. Nếu vậy hãy thử ngay 4 cách trị thâm nách bằng khoai tây cực đơn giản sau đây, thực hiện 2-3 lần, chỉ sau 1 tuần bạn sẽ thấy hiệu quả khác biệt.

Khoai tây chứa một lượng lớn tinh bột, cellulose, giàu vitamin B1, B2, phốt pho và Vitamin C khi được nấu chín. Đây là các thành phần có khả năng kích thích sản sinh hàm lượng collagen giúp nuôi dưỡng, tái tạo làn da khỏe mạnh, giảm thâm hiệu quả. Thành phần axit dịu nhẹ giúp dễ dàng lấy đi tế bào chết mà không làm hư hại da.

Chà khoai tây vào vùng nách



Dùng củ khoai tây cắt thàng lát mỏng, hoặc bạn có thể ép lấy nước tươi rồi lấy đó chà xát lên vùng da dưới cánh tay trong khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm. Nên nhớ không chà xát giống như bạn đang kỳ cọ mà chỉ nhẹ nhàng như đắp mặt nạ cho vùng da để các dưỡng chất thấm sâu vào từng lỗ chân lông.

Nghiền khoai tây



Cách khác là bạn luộc chín, sau đó nghiền nát rồi đắp lên da. Nên nhớ luộc vừa chín tới không để lâu sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng trong củ khoai.



Đắp phần khoai tây đã nghiền lên vùng nách trong 10-15 phút, rửa sạch bằng nước mát. Áp dụng cách này 2-3 lần mỗi tuần để vùng sớm được khắc phục.

Khoai tây và sữa tươi



Sữa tươi với thành phần gồm các hỗn hợp chất béo, protein, vitamin và khoáng chất dồi dào giúp dưỡng da mềm mại, xóa nếp nhăn, đánh bay vết thâm xấu xí, tẩy da chết, tái tạo tế bào mới.

Cách làm: Nửa củ khoai tây luộc chín, nghiền nát rồi cho vào một cái bát. Sau đó, cho thêm 2 thìa cà phê sữa tươi vào, trộn đều thành hỗn hợp sền sệt. Dùng hỗn hợp bôi lên vùng nách bị thâm, để khoảng 15-20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Khoai tây sữa chua



Khoai tây được cắt thành những lát mỏng và sau đó ép thành nước. Lấy phần nước ép khoai tây trộn với khoảng 2 thìa sữa chua và đắp hỗn hợp trên vào vùng da dưới cánh tay. Để lớp hỗn hợp khô sau 10 phút thì rửa lại sạch với nước lạnh.

Khoai tây và mật ong



Mật ong cũng có tác dụng như loại mỹ phẩm thiên nhiền giúp ngăn ngừa lão hóa, các axit amin trong mật ong giúp duy trì độ ẩm và tái tạo da.



Nửa củ khoai tây đem nghiền rồi trộn với mật ong theo tỷ lệ 1:1. Sau đó, đắp hỗn hợp này lên vùng nách, để khoảng 10-15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Đây đều là các cách trị thâm nách bằng khoai tây an toàn, không gây kích ứng. Kết hợp với vệ sinh vùng nách hàng ngày bạn sẽ thấy vùng da được cải thiện rõ rệt.

