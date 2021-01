5 cặp đôi làm chao đảo màn ảnh Hàn Quốc 2020, 1 cặp 'phim giả tình thật' gây bão

Có thể nói, 2020 là một năm thành công của phim Hàn Quốc bởi một loạt nam thần xuất kích sau thời gian ở ẩn. Còn các nữ diễn viên cũng xinh đẹp và tài năng không kém nên khi họ kết hợp lại chỉ khiến người hâm mộ mê mệt ‘’không lối thoát’’. Bên cạnh yếu tố nội dung phim mới lạ, khán giả ngày nay đặc biệt quan tâm tới phản ứng hóa học giữa các cặp đôi nam nữ chính trong phim.

Hyun Bin và Son Ye Jin - Hạ cánh nơi anh





Cặp đôi mới công khai hẹn hò vào đầu tháng 1 vừa rồi

Mở đầu trong top các cặp đôi được yêu thích nhất trong năm 2020 phải kể đến nam nữ chính của bộ phim ăn khách “Hạ cánh nơi anh” – Hyun Bin và Son Ye Jin. Màn kết hợp “diễn như không diễn” của chàng quân nhân Ri Jeong Hyeok với cô nàng tài phiệt Yoon Se Ri khiến mọt phim xứ Hàn say đắm.

Mọi hành động, cử chi của cặp đôi dành cho nhau vô cùng chân thực đến mức khan giả hoài nghi “phim giả tình thật”. Nhiều tin đồn được nổ ra nhưng cả hai diễn viên đều phủ nhận. Chỉ đến khi bị ông lớn Dispatch công khai loạt ảnh hẹn hò vào sáng 1/1 mới đây, cặp đôi mới chia sẻ đã ở bên nhau 8 tháng.

Kim So Hyun và Seo Ye Ji – Điên thì có sao

Phản ứng hóa học giữa Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji là hiệu ứng tốt nhất của bộ phim

Nhắc đến các cặp đôi “làm mưa làm gió’’ màn ảnh Hàn mà không kể tới nam nữ chính của “Điên thì có sao’’ thì thật thiếu sót. Cả hai ghi điểm tuyệt đối với người xem không chỉ nhờ lối diễn xuất đỉnh cao mà còn ở phản ứng hóa học ăn ý.

Với vai diễn là chàng nhân viên y tế Moon Kang Tae có cuộc sống không ổn định khi phải chăm sóc anh trai tự kỉ, Kim So Hyun vô cùng tinh tế khi làm cô tác giả sách thiếu nhi mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội Go Moon Young do Seo Ye Ji thủ vai mê mệt không lối thoát. Dù tuổi thơ có nhiều trắc trở, ảnh hưởng đến tâm lí của cả hai song họ đã đối mặt, vượt qua và sống hạnh phúc.

Bộ phim được đánh giá là dành cho lứa tuổi học sinh khi không có cảnh hôn nồng cháy, giường chiếu bỏng mắt song lại thu hút được lượng khán giả lớn từ đủ các độ tuổi bởi sự “ ngọt hơn mía’’ của nam nữ chính mang lại.

Lee Min Ho và Kim Go Eun – Quân vương bất diệt

Fan của phim Quân vương bất diệt càng được dịp đẩy thuyền khi lần đầu tiên mẹ của Lee Min Ho đăng ảnh bạn diễn của con trai

Quân vương bất diệt là một bộ phim xuyên không kể về vị hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) từ vương quốc Corea đến thế giới hiện đại. Tại đây, anh gặp nữ thám tử thông minh Jung Tae Eul (Kim Go Eun) khiến anh nhớ đến người đã cứu mình 25 năm trước.

Dù bộ phim không thành công đáng như mong đợi nhưng dư âm, chuyện hậu trường của cặp đôi nam nữ chính đặc biệt được khán giả quan tâm. Tin đồn hẹn hò của Lee Min Ho và Kim Go Eun liên tục được nổ ra, thậm chí người hâm mộ còn chỉ ra những dấu hiệu đáng ngờ của cặp đôi. Ai cũng hi vọng về cái kết đẹp cho cặp đôi này bởi Kim Go Eun là cô gái đầu tiên được mẹ của Lee Min Ho đăng ảnh trên tài khoản cá nhân.

Park Seo Joon và Kim Da Mi – Tầng lớp Itaewon





Tầng lớp Itaewon thu về rating khủng cho đài jTBC

Có thể nói, ‘’Tầng lớp Itaewon’’ là một trong những bộ phim đình đám nhất, chiếm rating cao kỉ lục của đài jTBC. Bộ phim mang lại thành công vang dội cho cả Park Seo Joon và Kim Da Mi. Những cử chỉ “tình bể bình’’ của cô nhân viên ngổ ngáo Jo Yi Seo (Kim Da Mi) và ông chủ Park Sae Ro – Yi (Park Seo Joon) khiến khán giả thích thú, hò hét phấn khích.

Lee Dong Wook và Jo Bo Ah – Bạn trai tôi là hồ ly

Bộ phim ''làm mưa, làm gió'' cuối năm trên màn ảnh Hàn Quốc phải kể đến Bạn trai tôi là hồ ly

Bộ phim gây sốt cuối năm 2020 phải nhắc tới Bạn trai tôi là hồ ly do Lee Dong Wook và Jo Bo Ah thủ vai chính. Bộ phim là sự pha trộn giữ giả tưởng, hành động, với kinh dị, lãng mạn kể về một hồ ly tên Lee Yeon (Lee Dong Wook) với nữ sản xuất Nam Ji Ah (Jo Bo Ah). Nam Ji Ah luôn đi tìm kiếm Lee Yeon sau khi nhận ra anh đã cứu cô khi còn nhỏ. Những câu thả thính ngọt ngào, màn che ô hay liếc mắt đầy lãng mạn, thần thái nhan sắc đỉnh cao của cặp chính thì điều "giữ chân'' khán giả hơn bao giờ hết là phản ứng hóa học giữa họ.

Ngoại hình nổi bật như tiên đồng ngọc nữ khi thực hiện bộ ảnh tạp chí của Lee Dong Wook và Jo Bo Ah cũng là chủ đề bàn tán trong suốt thời gian dài trên mạng xã hội. Có thể nói, Bạn trai tôi là hồ ly xứng đáng là bộ phim kết thúc năm đầy hoàn hảo.