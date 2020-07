5 chiếc váy "mặc cũng như không" gây chấn động thời trang thảm đỏ xứ Hàn

Những sự kiện thảm đỏ là nơi các sao trưng diện những bộ lễ phục đẹp nhất của mình với mong muốn khẳng định vị thế và được vinh danh trong sự nghiệp. Thế nhưng có không ít sao nữ đã tận dụng khoảnh khắc tự hào, thiêng liêng này để đánh bóng tên tuổi bằng cách mặc lố, hở bạo nhằm tìm kiếm sự nổi tiếng.

Dưới đây là danh sách 5 bộ váy khiến netizen Hàn không khỏi "mắt chữ O mồm chữ A" vì mức độ phản cảm của chúng.

Nữ diễn viên Kim So Yeon

Tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2007, nữ diễn viên Kim So Yeon gây choáng khi xuất hiện trong bộ váy trắng vô cùng hở hang này.

Chiếc váy lụa trắng có phần cut out trước ngực quá "lộ".

Nếu xem xét mức độ khắt khe mà giới truyền thông và netizen nhìn nhận về những ca sĩ thần tượng, nữ diễn viên ở Hàn Quốc hơn một thập kỷ trước, chiếc váy của Kim So Yeon thực sự đã gây ra sự chú ý vô cùng lớn và nhận về vô số chỉ trích. Mặc dù đây là một chiếc váy lụa trắng với độ rủ hoàn hảo nhưng chi tiết cut out quá đà trước ngực đã khiến tổng thể bộ trang phục trông "kém sang" hẳn.

Nữ diễn viên Oh In Hye



Chiếc váy mà nữ diễn viên Oh In Hye lựa chọn để xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2011 khiến khán giả Hàn không thể "mê nổi" bởi mức độ phản cảm của nó.

Chiếc váy quá rủ và lỏng lẻo không ôm khít người khiến vòng 1 của nữ diễn viên như muốn... rơi ra ngoài.

Ca sĩ Baek Ji Young từng mặc chiếc váy tương tự nhưng được điều chỉnh về kích cỡ để vừa in cơ thể. Và khi Oh In Hye xuất hiện trong cùng bộ đồ này với mức độ rủ và kém ôm dáng, cô ngược lại nhận về rất nhiều "gạch đá" vì đã cố tình ăn mặc quá lố để tìm kiếm sự chú ý.

Được biết đây là một chiếc váy được tài trợ bởi một cửa hàng áo cưới, Oh In Hye đã phải tự xoay xở với chiếc váy này vì cô không có công ty đại diện và không thể đủ khả năng tài chính để thuê stylist. Sau đó, khi được hỏi về sự kiện tai tiếng này trong một cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ rằng bản thân muốn mặc một cái gì đó thật bắt mắt nhưng không nghĩ rằng chiếc váy sẽ gây tranh cãi lớn tới vậy.

Nữ diễn viên Bae So Eun

Tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2012, nữ diễn viên Bae So Eun đã diện một chiếc váy đính đá kết hợp họa tiết ren rất hút mắt nhưng vô tình mất điểm với phần lưng lộ trần toàn bộ.

Chiếc váy ren đính đá khá "chanh sả" nhưng lại có phần lưng trần trụi nhức mắt.

Mặc dù đây là một chiếc váy với thiết kế được đánh giá là đẹp nhưng Bae So Eun vẫn phải đối mặt với chỉ trích. Một số người cho rằng cô ấy đang cố gắng "bắt chước" diễn viên Oh In Hye vào năm 2011 bằng cách mặc trang phục gây tranh cãi nhằm tìm kiếm sự chú ý.

Nữ diễn viên Han Se Ah

Tại lễ trao giải Grand Bell 2014, nữ diễn viên Han Se Ah đã xuất hiện khá "bó" trong chiếc váy ren đỏ này có chi tiết dây thừng đen nổi bật. Vào thời điểm đó, chiếc váy gây ra những phản ứng hai chiều - với một số lời khen ngợi vẻ táo bạo và độc đáo song những người khác lại chỉ trích vì ẩn ý tình dục đằng sau chiếc váy này.

Chiếc váy bị chỉ trích là có ẩn ý tình dục.

Kể từ những tranh cãi sau lễ trao giải, Han Se Ah chỉ tìm kiếm những vai diễn điện ảnh không yêu cầu cô phải khoe da thịt để bảo toàn thanh danh diễn viên. Tuy nhiên cô đã lập gia đình và giải nghệ sau đó ít lâu.

Nữ diễn viên Lee Sung Kyung

Tại lễ trao giải phim truyền hình quốc tế Seoul 2015, hình ảnh nữ diễn viên Lee Sung Kyung và lỗi thời trang thảm đỏ đáng xấu hổ có lẽ là khoảnh khắc đáng quên nhất sự kiện.

Lee Sung Kyung diện một chiếc áo sheer quá mỏng dẫn tới lộ nội y dáng quây khiến bộ trang phục trở nên kì cục và phản cảm. Đây đã có thể là một bộ trang phục hấp dẫn với chân váy đỏ kết hợp cùng thắt lưng Gucci.

Bộ trang phục đắt đỏ nhưng phản tác dụng của Lee Sung Kyung.

Ước tính cả bộ trang phục của Lee Sung Kyung có giá vào khoảng ₩ 7.850.000 KRW ($ 6.500 + USD) nhưng đáng tiếc lại trở thành thảm họa thời trang thảm đỏ.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ