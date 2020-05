5 công thức biến mít thành loại mỹ phẩm tự nhiên trị 5 vấn đề khó nhằn nhất trên da

Mít là loại trái cây mùa hè rất được ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Múi mít rất giàu chất xơ giúp bảo vệ màng nhầy của ruột tránh tiếp xúc với các hóa chất độc hại.

Màu vàng của mít được tạo lên từ các sắc tố flavonoid như carotene-Ay, xanthin, lutein và cryptoxanthin-Ay và vitamin A. Các thành phần này cực kỳ có lợi cho làn da, bảo vệ phổi và ngừa ung thư khoang miệng.

Không thể không kể đến thành phần vitamin C dồi dào trong mít. Từ đó mít có tác dụng chống oxy hóa cao, chống lại các gốc tự do.



Ngoài ra, mít là một trong các loại trái cây hiếm rất giàu vitamin nhóm B. Số vitamin nhóm B bao gồm B6 (pyridoxine), niacin, riboflavin và acid folic.



Bạn hãy thử cắt một múi mít làm đôi và sử dụng mặt trong của múi mít thoa lên vết mụn. Để khô khoảng 15 phút và sau đó rửa sạch bằng nước lạnh sẽ thấy nốt mụn se miệng dần, tự khỏi.



Những làn da khô thiếu sức sống, thô ráp có thể gây ra vấn đề chàm hay ngứa da. Nhờ giàu vitamin, chị em hãy mát xa mặt bằng nước cốt mít hoặc hỗn hợp mít nghiền nát. Thoa hỗn hợp lên da trong khoảng 20 phút rồi rửa lại mặt bằng nước hoa hồng.



Nếp nhăn là kẻ thù số 1 của chị em phụ nữ mà một khi chúng đã hình thành thì không thể nào xóa mờ. Thay vì tốn hàng triệu đồng cho các loại mỹ phẩm xa xỉ. Chị em hãy tạo ra loại bột nhão từ mít trị nếp nhăn hiệu quả. Công thức là cho một thìa sữa vào thứ bột nhão này và mát xa nhẹ nhàng lên các nếp nhăn. Đắp trên mặt trong 10 phút và sau đó lau sạch rồi rửa mặt với nước lạnh và đá.



Từ giờ không cần loay hoay nặn mụn hay dùng mặt nạ lột mụn đầu đen. Chỉ cần lấy 3 múi mít cùng với một hạt mít xay thành hỗn hợp nhão. Thoa hỗn hợp này lên phần da có mụn đầu đen theo hướng đi lên. Sau 10 phút, mát xa mặt và rửa sạch mặt bằng nước lạnh sẽ thấy mụn đầu đen biến mất.



Sẹo vô cùng cứng đầu và cực kỳ khó trị trong số các vấn đề về da. Không chỉ nghệ mà mít cũng có tác dụng làm mờ sẹo. Hãy xay hột mít thành bột và cho thêm một thìa mật ong vào loại bột này. Bôi hỗn hợp lên vết sẹo và chờ nó khô, sau 10 phút rửa sạch.

Hướng dẫn cách làm món SỮA CHUA MÍT THẠCH LÁ DỨA. Feedy TV.