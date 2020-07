5 công thức sữa rửa mặt từ thiên nhiên cho mọi loại da, khỏi tốn công chọn cleaner đắt tiền

Sữa rửa mặt là sản phẩm làm sạch không thể thiếu với mọi phụ nữ. Hiện nay, ngày càng nhiều chị em tìm tới các sản phẩm làm đẹp từ tự nhiên để an toàn cho da, tránh làm sạch sâu gián tiếp gây lão hóa. Thử ngay 5 công thức sữa rửa mặt từ thiên nhiên cho mọi loại da sau đây.



Rửa mặt bằng sữa tươi



Sữa tươi không chỉ là thực phẩm giàu chất béo và protein mà còn là giải pháp làm đẹp an toàn cho da. Nhờ giàu chất béo nên sữa tươi giúp dưỡng ẩm, làm sáng và giúp da khỏe khoắn hơn.

Đặc biệt, rửa mặt bằng sữa tươi phù hợp với mọi loại da, từ da thường, da khô đến da nhờn và nhạy cảm.

Rửa mặt bằng nước muối



Nước muối không chỉ dùng để sát trùng vết thương hay súc miệng mà còn có thể rửa mặt nhé. Vì khả năng sát khuẩn, chống viêm hiệu quả nên các nàng có da nhờn mụn nên tích cực rửa mặt bằng nước muối.



Nước muối giúp làm sạch an toàn, loại bỏ các vi khuẩn gây mụn, giảm vết sưng mụn và tăng khả năng phục hồi da nhanh hơn. Vì thành phần NaCl nên nước muối có thể thẩm thấu nhanh trên bề mặt, làm sạch dịu nhẹ sâu bên trong da mà không gây kích ứng.

Rửa mặt bằng mật ong



Bạn không chỉ dùng mật ong để đắp mặt nạ mà còn có thể rửa mặt hàng ngày với công dụng làm đẹp tuyệt vời. Mật ong có tính kháng viêm tuyệt vời, làm dịu các tổn thương nên đặc biệt hữu ích với da mụn.



Chưa kể mật ong cung cấp lượng ẩm dồi dào đồng thời có tính Chưa kể mật ong cung cấp lượng ẩm dồi dào đồng thời có tính chống oxy hóa cao nên là lựa chọn hoàn hảo cho cả cô nàng da khô.

Rửa mặt bằng dưa leo



Đã chán với việc dùng dưa leo đắp mặt thì hãy thử rửa mặt với loại quả này xem sao. Dưa leo chứa nhiều khoáng chất và vitamin lại còn giúp bù nước hiệu quả. Đặc biệt dưa leo có công dụng làm sạch da hiệu quả, nhẹ nhàng loại bỏ những bụi bẩn trên da nhanh chóng, ngăn chặn quá trình lão hoá.



Cách rửa mặt bằng dưa leo như sau: Ép dưa leo lấy nước, rồi trực tiếp thoa lên da mặt và massage nhẹ để loại bỏ bụi bẩn, chất dơ. Sau đó, rửa mặt sạch lại với nước.

Rửa mặt bằng bột yến mạch



Đừng tưởng bột yến mạch chỉ là siêu thực phẩm giảm cân bởi nó còn có công dụng làm đẹp đáng kể nữa nhé. Nhờ giàu chất xơ, chứa các khoáng chất và vitamin mà yến mạch có thể làm sạch sâu, lại rất lành tính cho làn da sáng hồng tự nhiên và cải thiện tình trạng mụn.



Bạn lấy 1 chén yến mạch nguyên chất với 2 thìa sữa chua không đường và 1 thìa mật ong trộn đều thành hỗn hợp. Sau khi rửa mặt sơ với nước, hãy thoa đều hỗn hợp sệt lên da rồi massage nhẹ nhàng vài phút. Sau đó rồi rửa mặt kỹ lại bằng nước ấm và thực hiện các bước dưỡng da tiếp theo như thường lệ.

