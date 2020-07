Dấu hiệu phát hiện camera gia đình bị hacker tấn công: Dễ nhìn thấy mà ai cũng bỏ qua

Camera gia đình có độ bảo mật thấp





Từ vụ của Văn Mai Hương đến cô gái bán khỏa thân ở Hải Phòng bị lộ clip nhạy cảm. Chúng ta bắt đầu đặt ra nghi vấn về sự an toàn của hệ thống camera an ninh trong gia đình. Giới chuyên môn cho biết, hệ thống camera có độ bảo mật thấp, dễ dàng bị các hacker xâm phạm. Tin tặc có thể xâm phạm và theo dõi đời sống riêng tư của bạn, và chúng hoàn toàn có thể sử dụng những hình ảnh, clip đó với mục đích xấu.





Việc đề cao cảnh giác tính bảo mật của camera gia là điều cần thiết. Vậy làm thế nào để phát hiện ra các dấu hiệu camera gia đình bị hack?

Các hacker dễ dàng xâm nhập vào hệ thống camera an nình nhà bạn

Một sự thật khá buồn là hệ thống camera an ninh có kết nối mạng wifi không hề an toàn như mọi người vẫn nghĩ. Tin tặc sẽ cố gắng dùng “thuật ẩn thân” để che giấu danh tính và sự hiện diện của chúng trong hệ thống của bạn. Những người dùng thông thường không có kiến thức chuyên môn về phần mềm và các thiết bị điện tử sẽ rất khó có thể phát hiện ra mình đang bị theo dõi. Các hacker sẽ thu thập những thông tin về địa chỉ IP và password của người dùng để có được quyền kiểm soát.





Các dấu hiệu phát hiện camera gia đình bị hack





Nếu để ý một chút bạn hoàn toàn có thể tự phát hiện được hệ thống camera nhà mình đã bị tin tặc tấn công. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy hệ thống camera nhà bạn đã bị hack:





Camera an ninh có những tiếng động bất thường





Nếu một ngày bạn thấy camera an ninh nhà mình đột nhiên phát ra những tiếng động bất thường thì rất có thể nó đã bị tin tặc tấn công và kiểm soát. Người này có thể đang xem và ghi lại mọi hoạt động trong nhà của bạn. Vì thế bạn hãy cẩn thận với những âm thanh bất thường này.





Nhìn thấy camera xoay bất thường





Nếu một ngày bạn thấy camera giám sát nhà mình di chuyển theo những chuyển động của bạn thì rất có khả năng hệ thống camera nhà bạn đang có người điều khiển để thu thập thông tin bên trong ngôi nhà của bạn.





Trong bóng tối nhìn thấy đèn LED nhấp nháy

Đèn led nhấp nháy là một dấu hiệu cho thấy tin tặc đang tấn công camera an ninh

Phương pháp này thường được áp dụng để phát hiện camera trong các khách sạn, nhà nghỉ. Theo đó, nếu trời tối hoặc khi bạn tắt điện mà nhìn thấy đèn led trên camera nhấp nháy hoặc đèn webcam sáng dù bạn không bật thì rất có khả năng tin tặc đang theo dõi bạn qua webcam của camera.





Cài đặt bảo mật của camera bị thay đổi





Một trong các dấu hiệu phát hiện camera gia đình bị hack chính xác nhất đó là những cài đặt trong hệ thống bảo mật của bạn bị thay đổi. Phần lớn các hacker đều sẽ restart lại hệ thống bảo mật của bạn và đưa chúng về trạng thái mặc định. Nếu bạn phát hiện thấy những gì mình đã cài đặt trước đó bị thay đổi, nhập mật khẩu không đúng thì 100% là tin tặc đã nhúng tay vào điều này rồi đấy.





Lưu lượng dữ liệu truy cập mạng thay đổi bất thường





Phương pháp cuối cùng để kiểm tra xem camera an ninh nhà bạn còn an toàn không đó là theo dõi lưu lượng truy cập mạng internet mà camera nhà bạn đang sử dụng. Nếu thấy một lưu lượng truy cập bất thường hoặc lưu lượng gia tăng đột ngột thì hãy coi chừng vì đang có một đối tượng nào đó đang theo dõi bạn và gia đình từ xa đấy nhé.

Lưu lượng truy cập bất thường trên camera cho thấy có kẻ đang sử dụng trái phép camera nhà bạn





Các cách để nâng cao bảo mật của camera gia đình





Nếu nhà bạn đang có lắp camera thì hãy áp dụng ngay các phương pháp này để chủ động phòng ngừa và tăng cường lớp bảo mật cho hệ thống camera gia đình bạn.





Dưới đây là một số bước để bảo vệ hệ thống an ninh của bạn tốt hơn mà bạn không nên bỏ qua:





Lựa chọn loại camera có tính năng mã hóa dữ liệu





Trước tiên bạn cần phải lựa chọn cho gia đình mình một thiết bị camera an ninh đáng tin cậy. Những thương hiệu camera được sử dụng nhiều nhất đều được trang bị các tính năng mã hóa SSL/TLS và WPA2-AES.





Ngoài ra bạn cũng cần hỏi kỹ nhà cung cấp về vấn đề bảo mật camera trước sự xâm phạm của các hacker. Một số câu hỏi mà bạn cần phải hỏi nhà cung cấp đó là:





Dòng camera này có tính năng mã hóa dữ liệu nhiều lớp hay không?





Hãng này có tính năng chống tin tặc không?





Hệ thống bảo mật của camera có tường lửa không?





Nếu dữ liệu camera được lưu trữ trực tuyến thì chính sách bảo mật thông tin là như thế nào?





Sử dụng mật khẩu mạnh cho cả camera và wifi

Thông thường các gia đình đều chủ quan, sử dụng camera an ninh với mật khẩu mặc định. Do đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hacker có thể dễ dàng chiếm được quyền kiểm soát thiết bị của bạn. Vì thế hãy cài đặt mật khẩu ở mức độ mạnh nhất cho hệ thống camera an ninh của nhà mình.





Bên cạnh đó, các thiết bị wifi cũng cần được cài đặt một cấp độ mật khẩu mạnh. Không sử dụng tên, ngày sinh hoặc số điện thoại để làm mật khẩu. Mật khẩu phải có sự kết hợp các chữ cái, số, ký tự đặc biệt nhưng không bao gồm thông tin nhạy cảm.

Hãy cài đặt mật khẩu đủ mạnh cho camera và hệ thống wifi cho gia đình





Không bao giờ sử dụng ngày sinh, ngày kỷ niệm, tên riêng và các thông tin cá nhân khác để làm mật khẩu. Một mật khẩu đủ mạnh là sự kết hợp chữ cái, số và ký tự đặc biệt nhưng không gồm các thông tin nhạy cảm của người dùng. Và đặc biệt, bạn nên thường xuyên thay đổi mật khẩu wifi nhà mình.





Hạn chế các thiết bị truy cập vào hệ thống camera





Các chuyên gia bảo mật khuyên bạn nên hạn chế các thiết bị truy cập vào hệ thống camera an ninh nhà mình. Nên dùng các thiết bị như điện thoại, laptop cá nhân và máy tính để bàn. Không sử dụng máy tính công ty, máy tính công cộng hoặc điện thoại của người khác để truy cập vào hệ thống an ninh của gia đình bạn.





Cập nhật firmware cho camera an ninh





Các bản cập nhật firmware giúp bảo vệ hệ thống khỏi các lỗi bảo mật và tránh bị các phần mềm độc hại. Bạn hãy cài đặt tường lửa và phần mềm diệt virus trên máy tính và smartphone. Tường lửa và phần mềm diệt virus sẽ tạo nên một lá chắn đủ mạnh để chống lại sự xâm nhập của các hacker.





Đừng để mất bò mới lo làm chuồng, bạn hãy nắm thật rõ các dấu hiệu cho thấy camera gia đình bị hack trên đây để có thể kịp thời khắc phục và ngăn ngừa những vấn đề xấu có thể xảy ra nhé.

Tin tặc hack camera gia đình khiến nhiều clip nhạy cảm bị tung lên mạng





Theo Phương Hoa/SKCĐ