5 điều đáng chú ý khi Bayern vượt qua Lyon vào chung kết C1 gặp PSG

Your browser does not support HTML5 video.

Chàng trai được đặt biệt danh "vua ngủ" vì trộm vào mò mẫm tận giường vẫn ngủ say không tỉnh dậy

Lúc đầu tên trộm có vẻ còn rón rén, lúc sau thấy chủ nhà có vẻ ngủ say hắn bắt đầu thản nhiên lục lõi thậm chí đến tận giường nên nạn nhân ngủ không hề sợ hãi, ấy vậy mà chủ nhà thì vẫn say giấc nồng không biết gì.