5 kiểu tóc của BlackPink dự kiến sẽ bùng nổ thời gian tới, cứ học theo đảm bảo trendy cực kì

Học theo 5 kiểu tóc của BlackPink trong MV How You Like That này, đảm bảo các nàng sẽ có ngay kiểu tóc trendy và sành điệu hơn hẳn đấy.

Là tập hợp gồm những cô nàng xinh đẹp, sành điệu có thừa, mỗi khi BlackPink comeback là giới thời trang lại được một phen xôn xáo với những trào lưu, xu hướng mới. Sau khi xem MV comeback mới nhất How You Like That, hẳn chị em sẽ tìm được 5 kiểu tóc của BlackPink cực kì cá tính, hợp mốt giúp tăng hạn thần thái, nhan sắc.





Tóc bob trẻ trung









Có thể nói quyết định để Lisa cắt tóc bob cũng như nhuộm đen là một điều vô cùng đúng đắn. Chỉ cần cắt tóc bob và duỗi thẳng tóc là các nàng đã có ngay một vẻ ngoài sành điệu, cá tính cực kì.









Nếu muốn thử một kiểu tóc bob nữ tính hơn thì các nàng có thể để kiểu đầu giống Jennie nhé. Cô nàng cắt tóc bob ngang vai và uốn cụp nhẹ đuôi để tóc ôm mặt hơn, vừa khiến khuôn mặt thon gọn vừa giúp tăng hạng nhan sắc vù vù.





Tóc nhuộm hai màu









Kiểu nhuộm này không có gì quá xa lạ nếu bạn là một người theo dõi Kpop thường xuyên, bởi trước đó đã có không ít idol mạnh tay diện mốt tóc này như Jennie. Tuy nhiên cũng phải nói là nhờ sự sủng ái của cô nàng sành điệu Jennie mà kiểu tóc kén người này lại càng được phổ biến hơn.





Nếu còn hơi e ngại bởi màu vàng bạch kim quá tương phản với màu tóc gốc, các nàng có thể đổi sang nhuộm màu xanh đậm hoặc các gam màu trầm hơn. Như thế chị em vừa có một kiểu tóc vừa trendy, vừa cá tính hết phần thiên hạ.





Tóc tím khói









Tạm biệt mái tóc vàng làm mưa làm gió, trong lần comeback này Rosé quyết định "chơi lớn" với mái tóc tím khói. Cứ ngỡ cô nàng hợp nhất với tóc vàng óng ả mà ai ngờ màu tím khói lại khiến Rosé càng thêm sang chảnh, kiêu kỳ đến thế.









Màu tóc tím khói tuy hơi kén tông da nhưng vẫn được rất nhiều cô nàng sành điệu học tập. Những nàng có cá tính mạnh mẽ, muốn nổi bật thì nhớ thử ngay màu tóc trendy này nhé.





Tóc kẹp nơ to bản





Kẹp nơ là một trong những item đang được sao Hàn ưu ái hết mực, và nàng idol xinh đẹp Jisoo tất nhiên cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Với chiếc kẹp nơ nhung đen to bản này, Jisoo nhìn tựa như một nàng tiểu thư đài các ngây thơ, trong sáng nhưng cũng không kém phần sang chảnh.





Nếu bạn theo phong cách ngọt ngào, nữ tính thì có thể diện những chiếc kẹp nơ sặc sỡ, bắt mắt nhiều màu; nhưng hãy nhớ là diện chúng với những món phụ kiện và set đồ phù hợp để tổng thể trang phục không bị rườm rà nhé. Còn nếu không thì chỉ cần kẹp nơ đen như Jisoo hay Jennie thôi là chị em cũng thừa sức dễ thương, ngọt ngào trong mắt người đối diện rồi.





Tóc tết mái





Nếu diện hoài mái tóc bằng khiến các nàng cảm thấy nhàm chán thì hãy thử kiểu tóc tết mái như Rosé và Jennie như một kiểu nhấn nhá đặc biệt xem sao. Chẳng cần phải cắt tỉa cầu kì, chỉ cần lấy những lọn tóc nhỏ và tết chúng rồi buộc cố định là được.





Các nàng cứ thử áp dụng kiểu tóc tết mái đơn giản này xem, đảm bảo sẽ có vẻ ngoài trẻ trung, dễ thương và năng động hơn hẳn đấy!

Theo Linh Chi/SKCĐ