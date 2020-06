5 kiểu váy nàng nào cũng nên diện, đảm bảo vóc dáng thon thả lại cải thiện chiều cao

Váy ngắn trên đầu gối

Váy ngắn trên đầu gối sẽ giúp tạo hiệu ứng kéo dài chân, khiến người diện cao ráo hơn hẳn. Chưa kể cứ diện váy ngắn trên đầu gối là bạn cũng thon thả hơn hẳn, chưa kể còn khéo léo khoe đôi chân nuột nà.

Kiểu váy ngắn trên đầu gối cũng rất thích hợp vào mùa hè, vừa thoáng mát vừa giúp người diện trông năng động, trẻ trung hơn hẳn.

Váy nhấn eo

Những kiểu váy oversize lùng bùng hay khiến các chị em bị dìm hàng trông thấy, chưa kể còn vô tình che hết ưu điểm.

Bởi vậy chị em nên mặc váy nhấn eo, như vậy sẽ giúp cân bằng tổng thể, khiến vóc dáng mi nhon hơn hẳn. Những nàng lưng dài chân ngắn càng nên diện kiểu váy nhấn eo nhé, phần eo sẽ được định hình dễ dàng hơn, tạo hiệu ứng chân dài nuột nà.

Váy cổ chữ V

Những nàng mũm mĩm một chút thường luôn nghĩ rất chọn kiểu váy phù hợp, nhưng đó là bởi họ chưa biết tới kiểu váy cổ chữ V. Phần cổ sẽ tạo cảm giác phần thân trên thanh thoát, cân đối hơn.

Chưa kể thiết kế cổ chữ V còn khéo léo khoe phần xương quai xanh ẩn hiện, giúp các nàng trông vừa sexy vừa tinh tế.

Váy tối màu

Những gam màu tối luôn được chị em ưa thích bởi chúng giúp người diện trông mi nhon, thon thả hơn hẳn. Dù vậy, đồ màu tối thường có khuyết điểm khiến người mặc trông dừ hơn bình thường.

Do đó nếu diện kiểu váy tối màu thì chị em hãy chọn những chiếc váy có thiết kế cut out, váy ngắn trên đầu gối nhé. Những kiểu váy tối màu với họa tiết hoa nhí cũng đang rất hợp xu hướng hè năm nay, chị em chớ nên bỏ qua. Ngoài ra cũng nên kết hợp với giày dép, túi hoặc phụ kiện sáng màu để tổng thể không bị dừ đi vài tuổi.

Váy xẻ tà

Nàng nấm lùn nếu chưa biết chọn váy nào thì nên để ý đến kiểu váy xẻ tà nhé. Những đường xẻ tà dọc theo thân váy sẽ giúp người đối diện nhìn theo chiều dọc, kéo dài chân ra đáng kể.

Chưa kể mẫu váy xẻ tà giúp người diện thêm phần sexy quyến rũ, lại không quá phô nên vẫn tha hồ sang chảnh.



Theo Linh Chi/SKCĐ