5 loại hạt giàu protein bậc nhất, phù hợp thay thế thịt cho người muốn giảm cân

Bạn cần biết, protein ( chất đạm ) là nền tảng để xây dựng cơ bắp, tốt cho xương, sụn, máu, hỗ trợ cơ thể tự chữa lành vết thương, cân bằng hormone ở phụ nữ... Do đó, dù ăn kiêng cũng tuyệt đối không để cơ thể thiếu hụt chất gây ảnh hưởng tới sức khỏe.



Theo chuyên gia dinh dưỡng Joanna Ruminska, bổ sung protein từ nguồn thực vật rất có lợi cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân và làm đa dạng các bữa ăn. Tham khảo 5 loại hạt giàu protein sau đây.



Không chỉ cung cấp protein, ăn đậu đen còn bổ sung nguồn chất xơ dồi dào, vitamin, kali, folate và các loại khoáng chất tuyệt vời... Ăn đậu đen giúp bạn quên đi nỗi lo tăng cân mà còn giúp đẹp da.



Một trong những cách giảm cân tốt nhất từ đậu đen đó là đun đậu đen uống nước hoặc làm nước đậu đen rang.



Hạt kiều mạch thực chất không liên quan đến lúa mì. Loại hạt này giàu năng lượng, bổ dưỡng có thể thay thế tinh bột từ cơm gạo và bổ sung chất đạm thay thịt.



Kiều mạch cung cấp rất nhiều protein dễ tiêu hóa, đồng thời bổ sung đa dạng các khoáng chất như: mangan, đồng, magiê, phốt pho... rất cần thiết cho cơ thể.



Đậu nành được sử dụng phổ biến trong cuộc sống dưới dạng làm sữa hay đậu phụ. Ngoài bổ sung estrogen tốt cho nữ giới, loại hạt này còn chứa nhiều axit amin thiết yếu như protein động vật. Một cốc đậu nành có chứa khoảng 31g protein, nhiều hơn một chiếc bánh mì kẹp thịt gà 113g. Chất đạm từ đậu nành an toàn và dễ tiêu hóa hơn nhiều, đồng thời bổ sung vitamin B tốt.



Cùng họ nhà đậu, đậu lăng cũng cung cấp nguồn protein rất dồi dào. Một chén đậu lăng nấu chín có gần 18g protein, nhiều hơn một chiếc bánh hamburger. Chưa kể loại đậu này cũng chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Bổ sung đậu lăng vào thực đơn Eat clean hàng ngày cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và năng lượng.



Loại hạt quen thuộc với các tín đồ ăn kiêng, Eat clean bởi chúng được mệnh danh là vua của các loại ngũ cốc. Chỉ cần 1/2 chén quinoa nấu chín sẽ cung cấp khoảng 4g protein.

