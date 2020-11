5 loại rau củ dân dã được Tăng Thanh Hà sử dụng mỗi ngày để giữ gìn sắc vóc ở tuổi 34

Bà mẹ hai con thường dùng rau cải bó xôi trong bữa sáng kết hợp với bánh mì, salad bắt mắt mà ngon miệng. Loại rau này cực ít calo thích hợp cho người muốn giảm cân.



Mặt khác, loại rau này còn cung cấp nguồn folate tuyệt vời, rất quan trọng để nuôi dưỡng các tế bào khỏe mạnh đặc biệt tốt cho chị em trong độ tuổi sinh sản.

Đó là chưa kể loại rau này chứa hàm lượng vitamin C dồi dào bậc nhất, là chất chống oxy hóa tuyệt vời và sản xuất collagen trong cơ thể, cho làn da luôn mịn màng, săn chắc.



Mướp đắng tuy có vị hơi khó ăn nhưng sẽ tuyệt ngon nếu được xào trứng hoặc nhồi thịt băm nấu canh. Trong Đông y, mướp đắng có tác dụng như vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt tiêu đờm, sáng mắt, mát máu, nhuận tràng, nhuận tỳ, bổ thận, nuôi can huyết, lợi niệu, trừ nhiệt độc, chống mệt mỏi.



Còn trong y học điện đại, loại quả này rất giàu vitamin C có nhiều tác dụng phòng chữa bệnh, nâng cao sức đề kháng, phòng cảm mạo, bảo vệ tim, ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra, chất glycoside của mướp đắng còn có khả năng giảm đường huyết.



Cải xoăn nhờ thành phần dinh dưỡng dồi dào và cách chế biến đa dạng nên được Hà Tăng sử dụng trong mọi bữa ăn từ đồ ăn vặt đến ăn sáng, ăn trưa...



Loại rau này giàu lưu huỳnh, giúp sản sinh glutathione - một trong những chất chống oxy hóa quan trọng nhất của cơ thể. Kết hợp lutein và zeaxanthin, nên loại rau này có tác dụng cải thiện thị lực.



Đồng thời thành phần lutein và zeaxanthin giúp giảm tăng sắc tố da, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.



Dưa chuột quá quen thuộc trong chế độ ăn uống và làm đẹp của chị em. Loại quả chứa tới 90% nước, giàu chất xơ hòa tan mà lại có lượng calo thấp giúp thúc đẩy quá trình hydrat hóa và hỗ trợ giảm cân.



Khi ăn dưa chuột bạn có cảm giác nhanh no mà lại bổ sung được nước. Thành phần fisetin flavonoid có trong dưa chuột có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm - giảm nguy cơ mắc các loại ung thư.



Dưa chuột cũng là thần dược làm đẹp tuyệt vời với làn da phụ nữ nhờ vitamin B như niacin và riboflavin cùng với vitamin C và kẽm.



