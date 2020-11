Nhịn ăn tối có thể giúp các cô nàng giảm cân nhanh nhưng về lâu dài lại gây 5 hệ lụy cho sức khỏe

Nhịn ăn tối được chứng minh là giảm cân hiệu quả trong những ngày đầu, lúc này bạn chủ yếu giảm cơ và nước. Khi bạn trở lại chế độ ăn cũ, chất béo trong cơ thể sẽ tích tụ nhanh chóng khiến bạn đối mặt với hiệu ứng yo-yo khi bạn tăng cân trở lại, thậm chí còn nhanh và nghiêm trọng hơn trước khi giảm cân.



Nhịn ăn tối hoặc có chế độ ăn uống thất thường khiến nhiều người có nguy cơ cao mắc hội chứng chuyển hóa điển hình là tình trạng kháng insulin hoặc không dung nạp đường. Do đó, họ nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, mỡ bụng dư thừa...



Nhịn ăn tối để giảm cân cực kỳ nguy hiểm với người bị bệnh đường huyết. Nhịn ăn khiến lượng đường trong máu thấp gây ra các triệu chứng như chóng mặt, xanh xao, run rẩy, tim đập nhanh và khó thở. Nếu đường huyết xuống quá mức có thể nguy hiểm tới tính mạng. Đường huyết có thể hạ bất cứ lúc nào mà bạn không lường trước nên tuyệt đối không thể chủ quan.



Dung nạp các chất dinh dưỡng giúp con người duy trì sức khỏe thể chất. Sự hài lòng với chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng tới tâm lý, tinh thần của mỗi người. Do đó, bỏ qua bữa tối trong thời gian dài dẫn đến suy dinh dưỡng và gây hại cho sức khỏe tâm thần.



Bỏ bữa không bao giờ là cách giảm cân khoa học, do đó các chuyên gia khuyên rằng bạn nên ăn ít hơn, nạp vào lượng calorie thích hợp, thay vì bỏ bữa. Phương pháp giảm cân ăn kiêng tốt là phân bổ lượng dinh dưỡng hàng ngày theo nguyên tắc tỷ lệ “1:1:1” hoặc “2:2:1” trong ba bữa. Mỗi bữa ít nhất phải đủ 400 calorie, không ăn vặt.



Ngoài ra, mỗi bữa nên có đủ carbohydrate, protein, chất béo và chất xơ. Bạn cần giảm tinh bột tinh chế và đồ ăn vặt có đường, thực phẩm chế biến tinh chế và đồ ăn vặt vì chúng gây tích tụ mỡ.

Your browser does not support HTML5 video.

10 loại thực phẩm giảm cân hàng đầu