Bỏ túi 5 món phụ kiện tóc tăng hạng thần thái sao Hàn tích cực lăng xê

Mùa hè năm nay xu hướng diện phụ kiện thập niên 90s lại lên ngôi, ngay đến sao Hàn thời thượng cũng thi nhau chưng diện. Nhìn đi nhìn lại chủ yếu là những món phụ kiện quá "quen mặt" như băng đô, kẹp càng cua, nhưng không vì vậy mà chúng lại khiến bạn trở nên lỗi mốt.

Băng đô





Cùng với sự trở lại của phong cách highteen, phụ kiện băng đô tóc đang được các sao Hàn đua nhau sử dụng mùa hè này. Đáng chú ý băng đô lại có thể hợp với đủ kiểu phong cách, từ ngọt ngào đáng yêu như Yerin (GFriend) đến áo vest công sở như Rosé ( BlackPink ).

Diện băng đô khiến các sao Hàn trông trẻ trung, dễ thương hơn hẳn, tổng ai nấy cũng đều thăng hạng nhan sắc mà không hề bị sến sẩm.

Khăn lụa

Chiếc khăn lụa với họa tiết sặc sỡ đang là item được rất nhiều sao Hàn ưa thích. Khăn lụa được sử dụng như dây buộc tóc đã khiến các nàng khi diện thêm phần sang chảnh, thanh lịch.

Nếu bạn là người theo style sang chảnh thời thượng, hãy tận dụng chiếc khăn lụa để buộc tóc, giúp người đối diện không thể rời mắt khỏi bạn.

Scrunchie

Là một item rất được Jennie (BlackPink) ưa thích, scrunchie hay chun buộc tóc vải đang dần trở lại tủ đồ phụ kiện của chị em. Mốt diện chun buộc tóc đã rộ lên từ năm ngoái nhưng đến hè năm nay vẫn vô cùng "hot hit", rất nhiều cửa hàng vẫn đang bày bán chúng.

Chị em có thể dùng scunchie để buộc tóc cho thêm phần xinh xắn, hoặc là đeo lên tay như vòng tay phụ kiện cũng thừa sức đáng yêu. Mùa hè thì các nàng tóc dài không thể sống thiếu chun buộc tóc, vậy nên nhớ sắm ngay một chiếc scrunchie nhé!

Kẹp nơ

Lại thêm một phụ kiện tưởng đã lỗi thời nay được giới thời trang tận dụng hết sức. Kẹp nơ hay chun buộc nơ vừa ngọt ngào, vừa nữ tính, lại là một item vô cùng cần thiết vào mùa hè để chị em có thể đỏm dáng mà vẫn thoáng mát.

Nếu ngại những chiếc kẹp nơ quá màu mè, sến sẩm, chị em có thể diện màu đen trung tính là cũng thừa sức thanh lịch, dễ thương rồi.

Kẹp càng cua

Kẹp càng cua là một phụ kiện giúp đối phó cực chuẩn với thời tiết nóng nực. Giới trẻ Hàn Quốc vô cùng ưng ý món phụ kiện này, thậm chí sử dụng chúng để tạo vô vàn kiểu búi tóc xinh yêu nữa.

Dù có là món phụ kiện từ những năm 2000 thì kẹp càng cua vẫn được sao Hàn lăng xê nhiệt tình mà không hề lo sợ lỗi mốt. Đừng ngại diện kẹp càng cua nhé, sau khi bỏ kẹp ra chị em còn được mái tóc xoăn xoăn ngọt ngào cực dễ thương nữa kìa.

