5 ngọn đồi view tuyệt đẹp ngắm toàn cảnh Đà Lạt từ trên cao bạn tuyệt đối không thể bỏ qua

Clip: Cô gái lao đầu vào ô tô sau khi cãi nhau với bạn trai khiến tại xế bị vạ lây

Rất may tài xế đã rất tỉnh táo dự đoán trước tình hình từ xa nên đã chủ động đi chậm lại khiến cho sự va chạm diễn ra không quá mạnh. Được biết, sự việc xảy ra ở An Phú, Thuận An, Bình Dương.