5 phim Hàn kịch tính tới phút chót khiến khán giả đều ao ước có ngay phần hai càng sớm càng tốt!

Một phần lý do khiến phim Hàn Quốc trở nên hấp dẫn, đối với khán gỉa trong nướ cũng như trên toàn thế giới, là bởi hầu hết K-Dramas đều giống như tiểu thuyết. Tuy nhiên, không phải bộ phim nào cũng có một cái kết rõ ràng, trọn vẹn sau 16 tập. Thông thường, các bộ phim truyền hình kết thúc với khả năng có thể tiếp tục hoặc thậm chí là một sự thay đổi trong phần 2!

Mặc dù trên thế giới có nhiều bộ phim truyền hình có nhiều hơn 1 mùa, nhưng phim kéo dài tới mùa thứ hai lại không phổ biến lắm trong thế giới điện ảnh Hàn. Điều này có thể là do khá mạo hiểm nếu làm thêm phần thứ hai vì nó có thể bị lu mờ so với phần đầu tiên và không đáp ứng được kỳ vọng cao của khán giả. Quan trọng hơn, thật khó để có được tất cả các diễn viên ban đầu lại với nhau và đóng lại vai trò của họ từ mùa đầu tiên.

Tuy nhiên, người xem không thể ngừng hy vọng vào phần thứ hai đặc biệt là với những bộ phim có cái kết dang dở hoặc quá đau lòng ở phần 1. Mặt khác, có những bộ phim truyền hình chỉ đơn giản là hoàn hảo đến mức người xem muốn nhiều hơn nữa. Dưới đây là danh sách 5 K-Dramas mà cộng đồng mạng đều mong muốn sẽ có mùa thứ hai!

"Người tình ánh trăng" đã khẳng định vị thế của mình một cách an toàn như một tác phẩm kinh điển đình đám nhờ cách kể chuyện xuất sắc, các yếu tố bi kịch "tốn nước mắt" và tất nhiên, dàn diễn viên đáng yêu, nhập tâm tới từng giây phút. Mỗi nhân vật đều đóng một vai trò quan trọng trong cốt truyện mà cuối cùng lên đến đỉnh điểm là một kết thúc đáng buồn nhưng không thể tránh khỏi.

Bộ phim ban đầu được chuyển thể từ phim "Bộ bộ kinh tâm" của Trung Quốc đã phát sóng mùa thứ hai, khiến người hâm mộ hết lần này đến lần khác hy vọng về một mùa thứ hai bản Hàn đầy tiềm năng. Mặc dù được yêu cầu rất cao nhưng không có tin tức nào được tiết lộ về phần tiếp theo của bộ phim này. Cặp đôi nam nữ chính là IU và Lee Jun Ki đã trở nên rất thân thiết sau bộ phim càng khiến khán giả thêm hy vọng về 1 màn tái hợp trong tương lai gần.

Poster phim "Người tình ánh trăng"

Siêu phẩm phim hành động xen lẫn yếu tố chính trị Hàn Quốc "Vagabond" là một trong những tác phẩm ăn khách mà khán giả tuyệt vọng chờ đợi phần 2 nhất! Vagabond là một chuyến tàu lượn siêu tốc của những cảm xúc, những khúc quanh co, tham nhũng và âm mưu xuyên suốt. Trong khi các nhân vật, đặc biệt là các nhân vật chính, do Bae Suzy (Go Hae Ri) và Cha Dal Gon (Lee Seung Gi) thủ vai, tiếp tục câu chuyện cho đến giây cuối cùng một cách rực rỡ, thì cái kết lại để lại xúc cảm chua chát khó tả.