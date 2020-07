5 phim Trung mới được mong nhất ở màn 'giả trai': Toàn mỹ nhân xinh hơn hoa khiến ai cũng tò mò

Sắp tới, điện ảnh xứ Trung sắp sửa chiêu đãi khán giả những màn mỹ nhân giả trai trong loạt phim cổ trang ấn tượng như Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân, Trường Ca Hành, Thanh Trâm Hành, Mộng Tỉnh Trường An hay Thư Sinh Đẹp Trai.



Dương Mịch trong phim Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân



Sau khi thắng kiện "Sở Kiều Truyện", Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân là bộ phim đang được nhiều người háo hức mong chờ, hi vọng sẽ vượt qua bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh trước đó.



Với vai nữ chính Diệp Hải Thị vô cùng mạnh mẽ, Dương Mịch trong Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân khi được hé lộ những khoảnh khắc hậu trường đã khiến nhiều người ná thở bởi tạo hình nhân vật đẹp mắt. Trong đó, cảnh nữ diễn viên mặc đồ nam trang biểu diễn võ thuật càng khiến khán giả trầm trồ.

Dự đoán, màn giả trai siêu đỉnh của Dương Mịch cùng những tấm poster phim đã được tung ra hứa hẹn sẽ mang đến một bộ phim mới hấp dẫn trong thời gian tới.



Dương Tử trong Thanh Trâm Hành



Mới đây, khoảnh khắc Dương Tử mặc đồ thái giám trên phim trường Thanh Trâm Hành được hé lộ khiến không ít người ngạc nhiên khi biết nữ diễn viên cũng có những hình ảnh giả trai ấn tượng đến vậy.



Bên cạnh đó, Dương Tử liên tục cười đùa, vui vẻ trong bộ đồ này càng khiến khán giả tò mò về cảnh quay này. Được biết, Thanh Trâm Hành vẫn đang trong giai đoạn ghi hình, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những thước phim cùng cảnh quay ấn tượng.



Địch Lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành



Trường Ca Hành đang là bộ phim được nhiều khán giả chú ý. Trong phim, nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai công chúa Vĩnh Ninh - Lý Trường Ca. Lý Trường Ca phải giả trai, lưu lạc chốn nhân gian để tìm cách báo thù cho cha mình.



Ngay khi những hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba "giả trai" được hé lộ, không ít người trầm trồ khi "mỹ nhân Tân Cương" trong tạo hình nam nhân lại "soái" đến vậy.



Cúc Tịnh Y trong Thư Sinh Đẹp Trai



Thư Sinh Đẹp Trai do Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long đóng chính cũng đang nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả sau khi tung loạt poster lung linh của nữ chính trong tạo hình nam nhân.

Trong bộ phim mới này, nàng "mỹ nữ 4000 năm" của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ có màn giả trai ấn tượng, tạo nên những phút giây hài hước cùng nam chính điển trai.



Trương Dư Hi trong Mộng Tỉnh Trường An



Dù chỉ khai máy cách đây vài ngày, Mộng Tỉnh Trường An đã gây ấn tượng với khán giả nhờ poster độc lạ. Ngay lập tức, dự án phim cổ trang Mộng Tỉnh Trường An gây sốt với khoảnh khắc Trương Dư Hi diện đồ nam nhân.



Khiến nhiều người yêu thích qua bộ phim Đẹp Trai Là Số 1 đóng cùng Đinh Vũ Hề, tạo hình mới của Trương Dư Hi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều thú vị. Nhất là trong poster phim, nữ diễn viên thể hiện ánh mắt đầy thù hận khi bị cuốn vào vòng xoáy chính trị trong bộ đồ nam nhân.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ