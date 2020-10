5 sai lầm của các cô gái khi yêu khiến bạn trai cảm thấy ngột ngạt, mối quan hệ đi vào ngõ cụt

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Bị 2 tên cướp giật túi xách, cô gái tội nghiệp ngã dập mặt xuống đường đầy đau đớn

Đang đứng cạnh ôtô dựng bên lề đường, cô gái bị 2 tên cướp chạy xe máy với tốc độ cao áp sát giật túi xách khiến nạn nhân bị ngã đập mặt xuống đường đầy đau đớn.