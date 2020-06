5 sai lầm khi bôi kem chống nắng khiến da nhanh lão hóa, điều số 2 và 3 đảm bảo chị em nào cũng mắc

ThS.BS Trịnh Minh Trang cho biết, việc lựa chọn kem chống nắng có chỉ số SPF bao nhiêu tùy thuộc vào môi trường bạn tiếp xúc với ánh nắng. Nếu đi biển mùa hè cần dùng kem chống nắng chỉ số SPF từ 50 trở lên, trong khi làm việc nhà không bị nắng chiếu trực tiếp có thể sử dụng chỉ số SPF thấp hơn.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Minh Trang, Khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Chỉ số SPF và thời gian đỏ da tối thiểu sẽ quy định thời lượng mà bạn được ở ngoài nắng tối đa. Theo BS Trang, nếu bạn xuất hiện đỏ da sau 10 phút đứng ngoài trời và đang sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30, thời gian da được kem chống nắng bảo vệ sẽ tính theo công thức: 10 × 30 là 300 phút (tương đương 5 giờ).

Chỉ số chống nắng càng cao thì thời gian da được bảo vệ càng lâu nhưng không phải làn da nào cũng phù hợp. Ngay cả khi có bôi kem chống nắng bạn vẫn cần đôi mũ mặc áo che chắn.



Kem chống nắng được khuyên dùng hàng ngày, vào tất cả các mùa kể cả mùa đông. Nhiều người có thói quen không bôi kem chống nắng vào những ngày mưa hay mùa đông.



Điều này là hoàn toàn sai lầm bởi ngay cả khi không có nắng, làn da vẫn bị ảnh hưởng bởi các tia UV mà mắt thường không nhìn thấy. Khi da không được bảo vệ, các tia này sẽ gây nên hiện tượng đứt gãy ADN trong tế bào da, sinh ra đột biến, hình thành nguy cơ ung thư da.



Bác sĩ Trang khuyến cáo, người dân chỉ không bôi kem chống nắng khi không còn thấy ánh sáng, tức là vào buổi tối. Những ngày trời râm mát, có mưa vẫn cần bảo vệ da.



Bôi kem chống nắng không đủ lượng



Một thói quen sai lầm phổ biến khác là sử dụng kem chống nắng không đủ liều lượng. Dù kem chống nắng có chỉ số SPF cao tới đâu cũng chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định với một lượng nhất định.



Các chuyên gia khuyến cáo, bạn nên bôi kem ít nhất 2 lần, hoặc đầy đủ là từ 3 đến 4 lần một ngày, mỗi lần cách nhau khoảng 3 đến 4 tiếng.



Mỗi lần bôi với liều lượng đủ cho da mặt và các bộ phận. Khi phải di chuyển ngoài trời cần bôi kem chống nắng với lượng nhiều hơn khi chỉ làm việc trong nhà. Mặt khác không nên bôi trét quá nhiều gây bí tắc da, dễ sinh mụn.

Cũng theo BS Trang, khi bôi lại kem chống nắng trong ngày, nếu trên da có nhiều bụi bẩn, mồ hồi, nhờn, cần rửa mặt sạch trước.



Bôi nhiều lớp trang điểm đè lên kem chống nắng



Với các chị em có thói quen trang điểm thường sử dụng kem chống nắng như lớp lót nền rồi phủ các lớp trang điểm lên trên.



Tuy nhiên, bác sĩ cho hay, kem chống nắng phát huy tác dụng tốt khi được bôi trực tiếp lên da mặt và không có lớp khác đè lên. Việc kết hợp nhiều lớp sẽ khiến kem bị loãng, không đạt nồng độ chống nắng tối ưu.



Do đó, "nếu muốn bôi kem dưỡng ẩm, bạn cần để ít nhất 15 phút cho lớp ẩm thẩm thấu vào da, sau đó mới tiếp tục sử dụng lớp chống nắng”, bác sĩ Trang khuyến cáo.



Một cách khác, chị em có thể sử dụng các loại mỹ phẩm có sẵn thành phần chống nắng vừa bảo vệ da lại đáp ứng nhu cầu trang điểm, làm đẹp.



“Lưu ý, nếu bạn chọn kem dưỡng ẩm có chỉ số chống nắng là 15, kem nền cũng có chỉ số 15 thì chỉ số SPF của bạn trong ngày hôm đó chỉ là 15 thay vì cộng gộp thành 30 như nhiều người vẫn hiểu lầm”, bác sĩ Trang nhấn mạnh.



Chỉ bôi kem chống nắng thì không cần tẩy trang



Nhiều chị em cho rằng cả ngày chỉ bôi một lớp kem chống nắng nên chỉ cần rửa lại với sữa rửa mặt là sạch. Thực tế, nếu không tẩy trang, bạn không thể nào làm sạch hoàn toàn các lớp hóa chất hay bụi bẩn trên da.

Clip: Lưu ý mới về kem chống nắng (Nguồn: VTV24)