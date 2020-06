Mắc 5 thói quen tai hại vào buổi sáng, đừng hỏi tại sao cân nặng mãi không giảm

Việc giảm cân phụ thuộc vào nhiều yếu tố không phải cứ nhịn ăn và chăm tập luyện là được. Nhiều người phạm phải các lỗi cơ bản trong quá trình giảm cân nên nhiều khi cân nặng không giảm được lạng nào.



1. Không uống nước sau khi thức dậy



Nước hỗ trợ rất tốt cho quá trình trao đổi chất, đặc biệt khi uống nước vào buổi sáng sau khi thức dậy còn mang lại nhiều lợi ích hơn nữa.



Với người giảm cân cần tăng cường trao đổi chất thì mới đốt cháy mỡ thừa và muốn như vậy thì càng cần uống nhiều nước.



Uống nước vào buổi sáng có tác dụng làm sạch hệ thống đường ruột và tăng cường hoạt động trao đổi chất. Nhờ đó, cơ thể sẽ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn, tăng cảm giác no, giảm cơn thèm ăn.



Nếu không uống đủ nước sẽ khiến bạn cảm thấy khát, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Hãy nhớ uống 1 cốc nước vào buổi sáng sau khi thức dậy nhé.



Đây là sai lầm hàng đầu của rất nhiều chị em vì cho rằng cứ nhịn ăn được là càng tốt. Tuy nhiên, sự thật là nếu bạn bỏ ăn sáng thì cảm giác thèm ăn sẽ tăng mạnh hơn vào buổi tối, khi đó bạn có thể không kiểm soát được lượng calo nạp vào cơ thể.



Bữa sáng cung cấp năng lượng cho cả ngày dài hoạt động nên không thể thiếu. Lời khuyên của chuyên gia là ăn đủ 3 bữa, với thực đơn khoa học, cơ thể sẽ đầy đủ năng lượng mà cân nặng vẫn giảm xuống bình thường.



Giảm cân, hay ăn kiêng, không có nghĩa là nhịn ăn, mà là ăn uống một cách thật khoa học và điều độ. Đừng để cái bụng đói vật vã hay mất hết sức lực tập luyện.



3. Nạp nhiều thực phẩm đầy dầu mỡ trong bữa sáng



Với người giảm cân việc cắt giảm dầu mỡ, chất béo trong chế độ ăn là điều chắc chắn. Tuy nhiên, nhiều người có xu hướng thưởng thức bữa sáng bằng các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ như bánh mì kẹp, xúc xích, khoai tây chiên...



Các món này không chỉ nhiều dầu mỡ mà chứa nhiều muối, gây tăng cân trầm trọng và còn làm tăng cảm giác thèm ăn trong các bữa sau.



Bữa sáng tốt nhất cho những người giảm cân là các loại thực phẩm lành mạnh như: trái cây, bột yến mạch, sữa chua, các loại hạt... vì có thể ăn được nhiều nhưng lượng calo hấp thu vào lại rất ít. Chưa kể các thực phẩm này giàu chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu.



Bắt đầu một ngày mới lẽ ra nên hào hứng và tràn đầy năng lượng. Nếu buổi sáng của bạn sau khi mở mắt ra đã ngập tràn nỗi lo về deadline, hay áp lực công việc, con cái thì chẳng mấy vui vẻ.

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, căng thẳng và stress làm tăng cảm giác thèm ăn, khiến các chị em ăn vặt vô tội vạ trong ngày, đổ bể mọi công sức ăn kiêng.



Dù bạn đang nghiêm túc giảm cân cũng không nên quá áp lực về cân nặng hàng ngày, điều đó chỉ khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi.



Việc giảm cân luôn bao gồm 2 yếu tố chính là chế độ ăn uống và tập luyện. Dù bạn có nhịn ăn đến đâu mà không chịu tập luyện thì thân hình sẽ chảy nhão, người ngợm yếu rớt mồng tơi cho xem.



Việc tập thể dục vào sáng sớm lúc bụng đói đã được chứng minh làm tăng quá trình trao đổi chất, từ đó đốt cháy nhiều chất béo hơn bình thường. Nếu quá bận rộn bạn vẫn nên tranh thủ đi bộ vài vòng gần nhà hoặc leo bậc cầu thang để không lãng phí công sức ăn kiêng nhé.

