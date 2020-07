5 tiệm cà phê ở TP.HCM view đẹp hút giới trẻ check-in bậc nhất mùa hè

Một trong những thú vui của người Sài Gòn - đặc biệt có giới trẻ là dành thời gian rảnh bên những ly cà phê, vừa thưởng thức từng ngụm cà phê đắng đắng, ngọt ngọt, vừa trò chuyện sôi nổi bên những người bạn, người thân. Bởi vậy mà những quán cà phê tại đây liên tục mọc lên như nấm, nhất là sau khi nhu cầu ' sống ảo ' của giới trẻ lên ngôi thì ngày càng xuất hiện thêm. Dưới đây là tiệm cà phê ở TP.HCM view đẹp vô cùng hút khách, từ người dân địa phương cho tới khách du lịch đều ưa thích tới đây thăm thú.

Chill Deck

Chill Deck là quán cà phê vừa mở vào tháng 5 vừa rồi nằm tại khu Thảo Điền, quận 2. Dù chỉ mới mở nhưng với phong cách bờ biển Thái Lan và chiếc cầu gỗ nổi trên sông Sài Gòn, quán cà phê mới toanh này đã nhanh chóng trở thành tọa độ check-in được nhiều giới trẻ săn đón.

Thực đơn của quán khá đa dạng, giá dao động từ 35-70k, chỗ ngồi rộng rãi, thoáng đãng. Với cảnh hoàng hôn tím hồng mê đắm lòng người trên sông Sài Gòn cùng trọn cảnh tòa nhà Langmark 81, quả thật nơi đây là một điểm check-in lý tưởng cho những tín đồ mê sống ảo.

Địa chỉ: 1 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, quận 2, TP.HCM

Thiên Hạt

Kể từ khi dọc bờ kênh Nhiêu Lộc được cải tạo thành một con đường xanh mát rợp bóng cây, hàng loạt quán cà phê đã mọc lên san sát trở thành tọa độ check-in mới cho giới trẻ. Trong đó phải kể tới Thiên Hạt với phong cách gần gũi với thiên nhiên, phía trước quán được bao phủ bởi giàn dây leo xanh mướt.

Bên trong nhà có dàn máy lạnh mát mẻ, ngoài ra cũng có khu ban công nhìn ra bờ kè nay đã sạch sẽ, quang đãng. Từ đây, giới trẻ có thể ngắm nhìn và cảm nhận sự thay đổi ngoạn mục của con kênh Nhiêu Lộc, nay đã không còn mùi hôi thối khó chịu mà là không gian trong lành, thanh mát. Thực đơn của quán cũng khá đa dạng, bên cạnh đồ uống còn có nhiều món ăn như spaghetti, pizza, bánh mì ốp la,... Đây sẽ là điểm đến rất thích hợp cho những cặp đôi tới đây hẹn hò, vừa nhâm nhi những ly cà phê, vừa thưởng thức những Món ăn ngon lành bên cảnh sông nước thanh bình.

Địa chỉ: 1A Nguyễn Văn Thủ, quận 1.

OZ Coffee House

OZ Coffee House sẽ là điểm đến lý tưởng cho những cô nàng ưa thích không gian bữa tiệc mùa hè sôi động. Quán ghi điểm với không gian rộng rại, tông màu trang nhã, nội thất bằng gỗ sang trọng.

Quán được thiết kế theo phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại, với hồ bơi xanh mát trải dài phía trước là điểm nhấn. Tới đây, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào một villa nghỉ dưỡng cao cấp, với hơi thở tràn đầy năng lượng và không gian thoáng đãng. Bên trong quán cũng có khu vực thưởng trà, cà phê bệt với thiết kế giường gỗ cùng đệm êm, trải rèm trắng xung quanh vừa lãng mạn, vừa kín đáo.

Địa chỉ: Hẻm 207 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

Simple LAB

Nếu bạn là người thích nội thất độc đáo, không gian ảo diệu màu sắc sặc sỡ thì chắc chắn Simple LAB là điểm đến dành cho bạn. Với những ánh đèn neon xanh hồng rực rỡ, thắp sáng không gian theo concept phòng thí nghiệm độc đáo, tiệm cà phê ở quận 1 này đã nhanh chóng chinh phục các bạn trẻ ngay khi vừa ra mắt.

Với concept chủ đạo là phòng thí nghiệm, quán ghi điểm bởi sự đồng nhất trong thiết kế từ những bức tường gương kính hay đồ trang trí lạ mắt, quầy pha chế tựa một phòng lab chuẩn mực, với các barista mặc áo blouse trắng tựa những nhà khoa học đích thực. Địa điểm độc đáo này hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách những pô hình cực chất hơi hướm steampunk hay những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

Phen's Coffee

Phen's Coffee dù nằm ở địa điểm khá xa trung tâm, gần sân bay Tân Sơn Nhất nhưng vẫn vô cùng thu hút du khách tới đây. Đây là một trong những quán cà phê ngắm máy bay ở Gò Vấp rất được giới trẻ ưa thích, với mặt sân sau hướng ra một phần sân bay cùng tầm nhìn thoáng đáng cảnh thiên nhiên. Ngồi tại đây, bạn có thể thư giãn, tận hưởng khoảng xanh mát mắt của bãi cỏ sân bay, dễ dàng chụp những pô hình "sống ảo" có một không hai bên những chiếc bay liên tục cất cánh, hạ cánh.





Quán có 3 tầng trang trí khá đơn giản bởi đã có điểm nhấn ở tầng thượng view phi trường rồi. Nếu đến vào cuối tuần thì sẽ khá đông đó, nên du khách có thể sắp xếp thời gian đi ngày trong tuần thì sẽ có nhiều thời gian - không gian để chụp ảnh, check-in hơn. Menu của Phen's Coffee cũng khá đa dạng với nhiều món quen thuộc như cà phê, nước trái cây, giá cả cũng phải chăng nên rất đông khách.

Địa chỉ: 143 Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp.



*Lưu ý: Trên đây là những quán cà phê khá đông khách, du khách khi ghé thăm để thưởng trà, ngắm cảnh nên liên hệ quán để đặt chỗ trước.

Theo Linh Chi/SKCĐ