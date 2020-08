Ứng phó với tình hình lũ lụt trên sông Hồng: 5 tỉnh thành sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn

Các tỉnh thành chủ động ứng phó với lũ lụt

Trước thông tin này, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương ở khu vực phía Bắc bao gồm: Lào Cai , Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội cần phải thực hiện nghiêm các biện pháp ứng phó, sẵn sàng di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết mưa lớn những ngày qua đã khiến mực nước trên các sông ở miền Bắc dâng lên mức báo động.

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái lúc 7h sáng hôm qua là 32.5m, trên mức báo động 3 là 0.5m. Đến 7 giờ hôm nay 21/8, mực nước quan trắc được trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai là 80,43m, vượt mức báo động 1 là 43 cm.

Nước sông Hồng tiếp tục dâng cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 20-22/8 thời tiết miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa trung bình là từ 100-200mm. Ngoài ra, trưa chiều ngày hôm qua, Trung Quốc đã thông báo về việc xả lũ ở hồ chứa Mã Đồ Sơn trên lưu vực sông Hồng. Việc xả lũ trong suốt 8 tiếng liên tiếp khiến các huyện và địa bàn dọc theo sông Hồng bị ảnh hưởng.

Để ứng phó với tình hình trên, Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu 5 tỉnh thành phố bao gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ ở miền Bắc, chính quyền các cấp thông báo và hướng dẫn kịp thời để người dân chủ động phòng tránh lũ quét và sạt lở đất.

Ban chỉ đạo lưu ý các địa phương phải luôn sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, kiểm tra, rà soát và thực hiện triệt để các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho các hồ chứa ở hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ và hồ thủy lợi xung yếu.

Trước thông tin nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn của Trung Quốc xả lũ từ 9h-17h hôm qua, cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang theo dõi chặt chẽ về việc Trung Quốc xả lũ. Ban Chỉ đạo Trung ương đã có công điện để các địa phương chủ động phương án ứng phó.

Đo mực nước ở vùng giáp biên giới để đưa ra dự báo cho khu vực hạ du

Theo TS. Lê Viết Sơn, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu “Đánh giá rủi ro lũ, ngập lụt và đề xuất các giải pháp phòng tránh, thích ứng cho các khu vực tập trung đông dân cư, đô thị vùng miền núi Bắc bộ”, cho rằng, nguồn nước xả tăng cường của nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn sẽ không tác động nhiều đến lũ trên sông Hồng. Nước đổ về từ hồ Mã Đổ Sơn chỉ ảnh hưởng đến mực nước sông Thao. Trong khi đó sông Hồng chịu tác động của cả ba hệ thống là sông Đà, sông Thao và sông Gâm Lô. Do vậy nếu chỉ có mực nước ở sông Thao dâng lên thì sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến lũ trên sông Hồng.

Sau khi Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng, mực nước trên sông Hồng sáng ngày 21/8 đã vượt báo động 1

Tuy nhiên TS.Sơn cũng lưu ý một số khu vực sẽ chịu ảnh hưởng lớn của đợt lũ trên sông Thao đợt này, đặc biệt là thành phố Yên Bái, Phú Thọ và Lào Cai.

Trong khi đó GS. Võ Trọng Hồng cho biết việc Trung Quốc không thông báo cụ thể về lượng nước ở hồ Mã Đồ Sơn sẽ xả nên các địa phương cần cảnh giác, sẵn sàng nhân lực vật tư để ứng phó với các sự cố.

Theo GS Hồng, sông Hồng ở nước ta không có hồ chứa cắt lũ và điều tiết nước. Để kìm hãm tốc độ nước dâng trên sông Hồng cần phải rà soát kỹ lại hệ thống thủy điện liên quan đến sông Lô và sông Đà. Các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cũng cần tăng cần suất đo mực nước ở các sông cùng giáp biên giới để dự báo cho vùng hạ du và sẵn sàng các phương án ứng phó kịp thời khi có lũ lụt xảy ra.

