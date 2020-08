5 triệu chứng ngoài da giúp nhận biết COVID-19 trước khi xuất hiện các dấu hiệu hô hấp

Bên cạnh đó COVID-19 còn gây ra một số triệu chứng ngoài da. Nhiều nghiên cứu và thực tế ghi nhận người bệnh COVID-19 có thể gặp một số dấu hiệu ngoài da tương tự như nhiễm virus khác bao gồm: các nốt sưng ở tứ chi và trên người thường gặp với nhiễm virus; nặng hơn là tổn thương mạch máu ở tay, chân và mông hay hoại tử ngoài da những bệnh nhân có bệnh lý nền...



Bác sĩ cho biết, một nghiên cứu trên thế giới chỉ ra có khoảng 13% (tương đương với 9/72 bệnh nhân COVID-19) được theo dõi các tổn thương ngoài da trước khi xuất hiện triệu chứng hô hấp và được chẩn đoán COVID-19. Các tổn thương này sẽ tự hết sau khoảng 10 ngày.

Dưới đây là 5 triệu chứng ngoài da của COVID-19.



Thứ nhất: Đỏ da, phù nề ở đầu ngón tay, ngón chân có thể đi cùng với vài mụn nước hoặc mụn mủ. Theo bác sĩ có khoảng 19% bệnh nhân có biểu hiện này với các tổn thương da không đối xứng.

Thứ hai: Phát ban mụn nước nhỏ, là các nốt đơn nhưng khác mụn nước thủy đậu. Các mụn nước này thường mọc trên người, ít khi xuất hiện ở tay chân, đôi khi kèm mụn nước xuất huyết. Có khoảng 9% bệnh nhân gặp triệu chứng này.

Thứ ba: Nổi mày đay ở lòng bàn tay hoặc thân mình với tỷ lệ 19% bệnh nhân gặp triệu chứng này.

Thứ tư: Các biểu hiện dát sẩn khác, ví dụ mẩn và dát như vảy phấn hồng hay xuất huyết từng chấm hoặc trên diện rộng. Nặng hơn người bệnh có thể xuất hiện các vảy thâm nhiễm ở mu bàn tay, bàn chân hay các hồng ban đỏ dai dẳng... Các triệu chứng này phổ biến với tỷ lệ 47% bệnh nhân gặp phải.

Thứ năm: Tổn thương trên da mạng lưới livedo hoặc hoại tử, chiếm tỉ lệ 6%, điều này thể hiện sự tắc mạch máu nhỏ. Hiện tượng này có thể gặp ở người có bệnh nền nặng, bị bội nhiễm.

Ngoài ra, còn có một số biểu hiện trên da khác ở người bệnh COVID-19 nhưng ít gặp hơn như nổi ban ở trong niêm mạc; xuất huyết ở nếp gấp; tổn thương tăng sắc tố giống bệnh Addison, hoặc mắc zona.

Đặc biệt lưu ý, bệnh nhân có bệnh lý nền ở da, các bệnh tự miễn như: Lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì, viêm bì cơ... có nguy cơ dễ mắc COVID-19 hơn người bình thường. Do đó, các đối tượng này cần chú ý tuân thủ theo các khuyến cáo phòng dịch của Bộ Y tế và bệnh viện nơi đến khám chữa bệnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày