5 tuyến đường ở phố cổ sẽ bị cấm để phục vụ lễ hội Trung thu 2020

Theo thông tin được biết, từ nay đến ngày Trung thu (mùng 1/10 dương lịch), các phương tiện giao thông sẽ không được đi vào 5 tuyến phố như sau:

Hàng Mã (đoạn từ Hàng Cót - Hàng Gà đến ngã tư Hàng Đường - Đồng Xuân), Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư Đồng Xuân - Hàng Giấy đến ngã ba Hàng Khoai - Hàng Lược), Hàng Lược, Hàng Rươi và Hàng Chai.

Trong thời gian bị cấm đường, những phương tiện muốn di chuyển từ phía đông sang phía tây thành phố có thể di chuyển theo các tuyến khác như: Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Lò Rèn, Hàng Cá, Ngõ Gạch, Hàng Vải, Lãn Ông.

Một số tuyến đường ở phố cổ sẽ bị cấm để phục vụ lễ hội Trung thu 2020

Những phương tiện muốn di chuyển từ phía bắc xuống phía nam có thể rẽ vào các đường như: Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Trần Nhật Duật và Trần Quang Khải.

Đối với những hộ dân trong khu vực bị cấm đường, các phương tiện như xe máy, xe đạp điện, xe đạp vẫn có thể ra vào nhưng phải có vé của Ban Quản lý lễ hội để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiến hành phối hợp, sắp xếp và phân luồng giao thông sao cho hợp lý để đảm bảo trật tự an toàn, phục vụ lễ hội cũng như không làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Sau ngày 1/10, các phương tiện sẽ được ra vào những khu vực này bình thường.

Your browser does not support HTML5 video.

Hà Nội: Cấm nhiều tuyến đường phố cổ dịp Trung thu

Theo Phương Hoa/SKCĐ