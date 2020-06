5 vị trí tích mỡ trên cơ thể tiết lộ tình trạng sức khỏe và biện pháp đánh bay mỡ thừa hiệu quả

Mỡ thừa thường tích tụ ở những vị trí không mong muốn và xuất phát từ thực tế ăn uống cũng như sinh hoạt hàng ngày. Phải xác định vị trí tích mỡ thừa từ đó xác định nguyên nhân và có giải pháp đốt cháy mỡ thừa chính xác.

Cách xác định những vùng mỡ thừa trên cơ thể



Ngực và cánh tay

Các tế bào mỡ trắng của bạn có thể tích tụ ở quanh vùng ngực và cánh tay do gen di truyền. Hãy xác định được chỉ số khối cơ thể (BMI) của mình. BMI có thể được tính bằng công thức: BMI = Cân nặng / [(Chiều cao)^2]. Chỉ số BMI của người bình thường mà trên 30 được xem là bị béo phì.

Bụng

Đối với nữ giới, kích thước vòng eo nếu lớn hơn 35inch (88,9cm) được xem là bị béo phì. Còn với nam giới, kích thước vòng eo trên 40inch (101,6cm) tức là người đó đang sở hữu bụng mỡ.

Hông và đùi



Kiểm tra tỷ lệ giữa eo và hông (WHR - Waist–hip ratio) bằng công thức số đo vòng eo chia cho số đo vòng hông. Theo WHO, chỉ số WHR lý tưởng là không quá 0,9inch (2,2cm) đối với nam giới và không quá 0,85inch (2,1cm) đối với nữ giới.

Biện pháp đánh bay mỡ thừa từng vị trí



1. Phần thân trên



Mỡ thừa tích tụ phần thân trên bao gồm cánh tay và ngực. Nguyên nhân chủ yếu thường do gen di truyền hoặc do nạp quá nhiều thực phẩm chứa đường.



Theo Brightside, biện pháp giảm mỡ cho vùng này là giảm cân toàn thân. Hãy cố uống nhiều nước và ăn nhiều chất xơ, kết hợp các bài tập chống đẩy, plank, bài tập tay... để giảm mỡ vùng ngực và cánh tay.



Người bị tích mỡ phần thân trên cũng nên đi kiểm tra nồng độ insulin trong cơ thể.

2. Bụng dưới



Người bị béo bụng có hai nguyên nhân thường là do áp lực trầm cảm hoặc ăn quá nhiều đồ ngọt. Người có vòng eo dày cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tim mạch và Người bị béo bụng có hai nguyên nhân thường là do áp lực trầm cảm hoặc ăn quá nhiều đồ ngọt. Người có vòng eo dày cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường rất cao. Thực tế mỡ bụng còn được gọi là mỡ nội tạng vì chúng lưu trữ nhiều chất béo xung quanh khu vực này.

Theo Mayo Clinic, người có thân hình quả lê với phần eo và vai hẹp hơn hông thường có xu hướng tăng cân nhanh và dễ biến thành thân hình quả táo, nhất là sau khi bước qua tuổi mãn kinh. Còn người có thân hình quả táo có phần eo lớn hơn vai và hông cũng cần chú ý Sức Khỏe



Để giảm mỡ bụng, bạn nên tập trung ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ. Các bài tập cardio như chạy bộ, đạp xe có thể giúp bạn giảm mỡ ở vòng bụng. Ngoài ra, bạn phải chú ý giảm bớt căng thẳng để tránh gây dư thừa mỡ trong cơ thể.



3. Hông và đùi



Người bị béo phần hông và đùi thường là thanh thiếu niên, phụ nữ tiền mãn kinh khi có sự mất cân bằng hormone. Mặt khác, nghiên cứu cho thấy mỡ tích tụ ở hông và đùi thường do gluten là loại protein chính có trong lúa mì và nhiều loại ngũ cốc khác.



Bạn nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và thay thế bằng thịt tươi, đường tự nhiên... Bạn cần tránh ngồi nhiều, kiêng hút thuốc và uống rượu. Mỡ tích tụ ở hông và đùi rất khó bị đánh bay nên có lẽ bạn phải tập luyện cường độ cao.



4. Đùi và bắp chân



Béo đùi và bắp chân thì hầu hết là do di truyền và lười vận động. Những người gặp phải tình trạng này hầu hết là do chân ngắn, đùi to hoặc vận động với cường độ cao làm bắp chân lộ rõ. Điều cần thiết phải làm là tập luyện Béo đùi và bắp chân thì hầu hết là do di truyền và lười vận động. Những người gặp phải tình trạng này hầu hết là do chân ngắn, đùi to hoặc vận động với cường độ cao làm bắp chân lộ rõ. Điều cần thiết phải làm là tập luyện thể thao như chạy nhẹ nhàng hoặc leo cầu thang.



5. Bụng và lưng



Người vừa béo bụng và lưng thường do ít vận động, chỉ ngồi một chỗ. Kiểu béo này tác động tới mọi phần của cơ thể.



Để giảm mỡ cho các phần này bạn không nên nhịn ăn quá lâu vì sẽ vô tình thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Bạn nên tập luyện các hình thức có sức nặng, cần dùng nhiều đến cơ thân trên để giảm mỡ lưng và bụng.

