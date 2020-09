51 quy định oái oăm của học sinh Nhật Bản: không được có bạn thân, không nhảy lầu,...

Nhật Bản vốn luôn là điểm đến mơ ước của nhiều thế hệ học trò. Cụ thể, du học Nhật Bản luôn là từ khóa được nhiều người tìm kiếm vào mỗi năm học. Tuy nhiên, cần lưu ý, một số trường học Nhật Bản hiện vẫn lưu hành những nội quy khó đỡ đến mức hài hước. Tuy nhiên, điều này cũng thể hiện những mặt tối của ngành giáo dục tại đất nước này. Mỗi trường học tại Nhật đều có những nội quy và nguyên tắc riêng, cùng TTXH 'điểm danh' 51 quy tắc kỳ quặc nhất tại đất nước này nhé!

51 quy định trường học oái oăm của học sinh Nhật Bản

1. Nam sinh buộc phải đội mũ bảo hiểm trong phạm vi nhà trường.

2. Ăn mặc theo bất cứ kiểu thời trangnào cũng được, trừ guốc gỗ.

3. Không được đóng khố khi ở hồ bơi nhà trường.

4. Kiểu tóc đã được đăng kí khi nhập học sẽ buộc phải giữ nguyên cho đến khi tốt nghiệp.

5. Không được nghịch lông mày.

6. Không được cắt tóc trong kì nghỉ hè. Nếu muốn cắt tóc, phải có sự đồng ý của giáo viên.

7. Nữ sinh không được buộc tóc đuôi ngựa vì điều này có thể gây kích thích đối với nam sinh.

8. Nếu đi đâu đó rời khỏi nhà, và khoảng cách từ học sinh ấy đến nhà bằng 3 trụ điện, buộc phải mặc đồng phục.

9. Chỉ được hắt xì tối đa 3 lần trong tiết học. Nếu quá 3 lần thì buộc phải đến phòng y tế trường.

10. Không được đi bộ ở sảnh trường nếu không có mục đích gì.

Chỉ được hắt hơi 3 lần là một trong những quy tắc oái oăm

11. Trừ khi đi với bố mẹ, việc đi bộ chung với người khác giới là bị cấm. Kể cả anh chị em trong gia đình

12. Chocolate ngày Valentine có độc, vì vậy không được ăn.

13. Giữ khoảng cách trên 20cm nếu nói chuyện với giáo viên khác giới.

14. Tình cảm nam nữ trong trường là không bị cấm. Tuy nhiên, tình cảm của cả hai buộc phải có giấy chứng nhận của gia đình hoặc giáo viên chủ nhiệm.

15. Nếu mặc sai đồng phục, buộc phải trao đổi nhật kí với giáo viên chủ nhiệm trong vòng nửa năm.

16. Bạn thân là quá mức bạn bè, và nó không phù hợp đối với học sinh cấp 2, vậy nên không nên có bạn thân.

17. Một sải chân dài đúng 80cm.

18. Phải chân thành xin lỗi từ trong tim nếu ngắt lời người khác.

19. Không được cưỡi băng tan trên đường đến trường hoặc trên đường về.

20. Trong phạm vi nhà trường, không được nhảy từ tầng 2 xuống. Tương tự, không được nhảy từ tầng 3 xuống. Tương tự, không được nhảy từ tầng thượng xuống.

21. Khi giáo viên vào lớp, buộc phải vỗ tay chào mừng giáo viên.

22. Không được mang manga đến lớp, tuy nhiên nếu mượn của giáo viên thì được.

23. Phải báo cáo giáo viên gần nhất nếu thấy ai đó chạy trong sảnh trường.

24. Không được lén cười trong giờ học, nếu cười thật to thì không sao.

25. Hái lê của nhà trường sẽ bị đình chỉ học, ăn lê thì đuổi học.

26. Đình chỉ học đối với học sinh nào câu cá Koi của trường.

27. Không được trồng cỏ trong trường, nhổ cỏ thì được.

28. Một lần đi vệ sinh chỉ được dùng tối đa 30cm giấy vệ sinh.

29. Một lần đi vệ sinh tối đa 7 phút.

30. Nếu nam sinh và nữ sinh trong trường muốn nói chuyện với nhau, buộc phải nộp giấy báo cáo về cuộc trò chuyện cho nhà trường. Nếu được cấp phép, cả hai sẽ được trò chuyện với nhau trong phòng đàm thoại của nhà trường.

31. Nam nữ nói chuyện với nhau cần phải cách xa ít nhất 2m. Không được nói chuyện với nhau liên tục quá 3 phút.

32. Tình cảm nam nữ là được phép, nhưng không được trao nhau ánh mắt ái tình trong nhà trường.

33. Nếu không nhảy dây liên tục đủ 50 lần, sẽ không được tốt nghiệp.

34. Không được mang TV tinh thể lỏng đến trường.

35. Không được đem bình chữa cháy của trường về nhà.

36. Hạn chế tối đa hành vi thẩm du trong trường.

37. Không được nhìn vùng nhạy cảm của học sinh khác giới quá 10 giây. Không được chạm vào vùng nhạy cảm của học sinh khác giới (và đồng giới) quá 5 giây. Không được tưởng tượng vùng nhạy cảm của người khác giới quá 1 phút (Tưởng tượng đối với người trên 20 tuổi thì được).

38. Hạn chế tối đa việc tiểu tiện, đại tiện, nôn mửa, xuất huyết trong giờ học.

39. Buộc phải có giấy phép lái xe đạp của nhà trường thì mới được dùng xe đạp.

40. Không được làm trò cười về việc học sinh khác đi vệ sinh.

41. Không được kèm thêm Sushi trong hộp Bentou thường ngày.

42. Không được mua vé số.

43. Phải báo cáo với nhà trường nếu có người yêu.

44. Người yêu phải là học sinh của trường.

45. Vì là trường nữ sinh nên không được phép có người yêu trong nhà trường.





46. Không được vui chơi qua lại với học sinh trường X.

47. Làm ơn ngừng lại việc sàm sỡ trong phạm vi nhà trường.

48. Không được ăn ở căng tin.

49. Đình chỉ học đối với học sinh nào thu hoạch dưa hấu của trường, còn dưa lưới và táo thì đuổi học.

50. Không được cưỡi hươu đến trường hoặc khi ra về.

51. Không được để tóc kiểu The Beatles.

Đa phần những quy định trên bị cho là phá hoại cá tính của Trẻ em , khiến chúng buộc phải tin và thực hiện những điều mà ngay từ ban đầu đã là vô lý. Những quy định trên được gọi là Black School Regulations (Tạm dịch: Các quy tắc đen tối ở trường học) Và chúng có khả năng liên quan đến các vấn nạn xã hội - giáo dục Nhật Bản hiện giờ.

Chính vì vậy hiện tại ở Nhật Bản vẫn thường xuất hiện các hoạt động, tổ chức thu thập chữ kí,.. nhằm yêu cầu các trường học xóa bỏ các nội quy này khỏi quy định của họ. Điều này nhằm đổi mới môi trường giáo dục, giảm thiểu sự chênh lệch thời đại giữa giáo viên và học sinh, đồng thời bảo vệ trẻ em khỏi những tác động xấu từ những nội quy ấy.

Theo Thùy Dương/SKCĐ