3 lần trộm ô tô để 'chạy cho đã'

Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam Phô Lắk Viên (21 tuổi, ngụ thị trấn Dran, huyện Đơn Dương) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Viên bị bắt giữ vì gây ra ba vụ trộm ô tô trên địa bàn.

Phô Lắk Viên phải trả giá cho hành động nông nổi của mình. Ảnh LÊ TIẾN

Theo điều tra, ngày 14-10, anh Lê Nguyên B, ngụ thị trấn D'ran bị mất trộm chiếc xe Toyota Fortuner 51H-0392 nên trình báo công an.

Đến rạng sáng 15-10, Công an xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương phát hiện chiếc ô tô nói trên đang dừng ở Quốc lộ 27 nhưng không có người điều khiển, bị thủng bánh xe trước đồng thời bị trầy xước nhiều chỗ trên thân xe.

Đến sáng 15-10, trực ban Công an huyện Đơn Dương lại tiếp tục nhận được tin anh Đinh Phước S (ngụ thị trấn D’ran) bị mất xe tải 49C - 178.59.

Phô Lắk Viên bị bắt giữ. Ảnh LÊ TIẾN

Cũng trong sáng ngày 15-10, anh Huỳnh Ngọc Hậu (ngụ thị trấn D’ran) cũng đến công an huyện trình báo mình bị mất chiếc xe tải 49C-140.96.

Nhận được báo cáo của công an huyện Đơn Dương, Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng xuống ngay địa bàn phối hợp với Công an huyện làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng bắt được Phô Lắk Viên.

Tại cơ quan công an, Viên khai nhận gây ra ba vụ trộm ô tô nói trên. Viên cho biết trộm xe để đi chơi và thử cảm giác lái xe chứ không có mục đích đem bán.