Án mạng nghiêm trọng tại Lâm Đồng: Cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự vẫn

Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, sáng 10/10, lực lượng công an đang bảo vệ hiện trường và phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại thôn 1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 16h ngày 9/10, ông Trần Quốc Toàn (68 tuổi, ngụ tại Thôn 1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) và anh Phạm Minh Trường (25 tuổi, con trai riêng của bà Nguyễn Thị Nở, vợ ông Toàn) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án mạng

Lúc này, cha dượng là ông Trần Quốc Toàn đã dùng súng tự chế bắn 2 phát qua cửa sổ khiến anh Trường tử vong tại chỗ.

Sau khi bắn chết con riêng của vợ, ông Toàn khóa trái cửa cầm súng cố thủ trong nhà khiến người thân và hàng xóm khiếp sợ.

Nhận tin báo, các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Bảo Lâm cùng Công an xã Lộc Bảo và chính quyền địa phương đã có mặt triển khai các biện pháp nghiệp vụ thuyết phục, vận động ông Toàn ra đầu thú.

Sau hơn 1 giờ vận động, thuyết phục bất thành, các lực lượng chức năng đã phá cửa xông vào thì phát hiện ông Toàn đã tử vong trên nền nhà.

Được biết, sau khi chồng bà Nở mất, ông Toàn về sống cùng nhà với mẹ con bà Nở. Thời gian gần đây, giữa ông Toàn và anh Trường có xảy ra một số mâu thuẫn trong cuộc sống nên xảy ra vụ việc đau lòng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.