Anh Tú nhắn gửi Diệu Nhi 3 chữ ngắn gọn đủ để dân tình 'xỉu up, xỉu down'

Đúng 0 giờ 00 phút ngày 10/10, Anh Tú đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên Diệu Nhi kèm 3 dòng chữ: "Anh yêu em". Chỉ với 3 chữ ngắn gọn, đầy ý nghĩa này đã khiến không ít người "xỉu up, xỉu down". Ai nấy đều cảm nhận được sự chân thành, hạnh phúc mà Anh Tú muốn gửi đến Diệu Nhi to lớn đến nhường nào.

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Dưới bài viết, cặp đôi nhận về vô vàn lời chúc mừng, lời khen có cánh từ người hâm mộ như:

- Ngưỡng mộ tình yêu của anh chị quá. Tuy có cảm giác mất mát trong tim một chút nhưng mà anh chị hạnh phúc quá!

- Chưa bao giờ thấy 3 chữ "Anh yêu em" ngọt ngào và chân thành đến vậy, cũng lâu lắm rồi mới thấy 2 người vui vẻ và hạnh phúc xuất hiện trước công chúng như này.

- Quá tuyệt vời, chúc anh chị mãi luôn hạnh phúc. Đôi này yêu quá trời ơi.

Tối 9/10, Anh Tú - Diệu Nhi tổ chức bữa tiệc độc thân sự góp mặt của nhiều sao Việt như Trấn Thành, Hải Triều, BB Trần, Jun Phạm, Sĩ Thanh...Trong buổi tiệc, Anh Tú hạnh phúc nói: "Ngày hôm nay con và bé Nhi rất vui khi có đầy đủ anh chị em, bạn bè đồng nghiệp đã có mặt tại đây, mặc dù đường khá xa xôi. Ngày hôm nay chỉ là một buổi tiệc nho nhỏ muốn dành tặng mọi người, ngày mai mới là tiệc chính".

Sau tiệc độc thân, 10/10 lễ cưới của cả hai sẽ được diễn ra. Nhằm đảm bảo sự riêng tư cũng như an ninh tuyệt đối cho buổi tiệc, nhiều vệ sĩ đã được bố trí nhiều lớp nhằm mang đến một buổi tiệc ý nghĩa, trọn vẹn nhất cho Diệu Nhi và Anh Tú.