Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, miền Trung lại đón mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/h. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh miền Trung đã có mưa vừa và mưa to. Trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 21/10 đến 13 giờ ngày 22/10), ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Vĩnh Tú 240,2 (Quảng Trị); Trường Thủy 207,8mm (Quảng Bình); Phong Điền 101,2mm (Thừa Thiên Huế)…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã đạt trạng thái gần bão hòa (85-95%)Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo. Dự báo trong 06 giờ tới, tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Các điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Đây là đợt mưa với cường độ cao với tổng lượng mưa ngày có thể đạt 250mm đến hơn 300mm ở Quảng Bình và Quảng Trị, từ 150mm đến hơn 200mm ở Huế và Đà Nẵng. Trận mưa này có thể gây ngập cục bộ nhưng ít có khả năng gây lụt lớn diện rộng vì hết ngày hôm nay mưa sẽ tạnh đồng thời mực nước các sông ở miền Trung đang ở mức thấp.

Theo dự báo, đến ngày 25-26/10 miền Trung sẽ tiếp tục có đợt mưa rất lớn do áp thấp nhiệt đới tan ven biển và hình thành một vùng thấp gây mưa từ Hà Tĩnh tới Quảng Nam từ đêm 25/10 đến 26/10. Đây cũng là đợt mưa lớn nên bà con lưu ý về nguy cơ ngập lụt.