Bảo Ngọc phản bác sau khi bị chê 'không đủ trình' làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022

Mới đây, thông tin Hoa hậu Liên lục địa 2022 - Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện trong đội ngũ giám khảo cho Hoa hậu Việt Nam đã gây nhiều tranh cãi lớn.

Câu chuyện "người đẹp chấm người đẹp" vốn chẳng phải hiếm nhưng phần lớn dân mạng cho rằng Bảo Ngọc còn quá non trẻ về kinh nghiêm cũng như tuổi nghề để ngồi vào "ghế nóng" Hoa hậu Việt Nam. Hơn nữa, cách đây 2 năm, chân dài Cần Thờ từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nhưng do còn non nớt nên chỉ dừng chân top 22 chung cuộc.

Trước nhiều tranh cãi trái chiều, mới đây nàng hậu sinh năm 2001 đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự việc trên.

Hoa hậu Bảo Ngọc cho hay: "Mình nghĩ là số lượng không định đoạt được chất lượng, đồng thời không có kinh nghiệm là đồng nghĩa với không có năng lực. Đây cũng giống như câu chuyện tuyển dụng, nếu không có kinh nghiệm thì không thế làm. Nhưng thực sự để có được kinh nghiệm thì họ cần được trao cơ hội để làm.

Ở đây mọi người cũng nên xác định Ngọc không có kinh nghiệm gì. Kinh nghiệm ngồi trên ghế ban giám khảo thì chắc chắn đây là lần đầu. Kinh nghiệm về cuộc thi sắc đẹp nói chung thì Bảo Ngọc nghĩ mình cũng đã tích lũy cho mình một vốn liếng đủ dùng".

Ngoài ra nàng hậu cũng không ngại ngần chia sẻ về việc cô từng thi Hoa hậu Việt Nam và lop top 22. Vì vậy, cô cũng đã có trải nghiệm với môi trường, cũng như tiêu chí của cuộc thi.

Đặc biệt, chỉ sau 2 năm người đẹp giành ngôi vị hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam và tiếp tục giành vương miện tại Miss Intercontinental. Liên tục gặt hái được thành tích trong các cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ, Bảo Ngọc cho rằng đó chính là những bước tiến bộ của cô.

"Tất nhiên về thâm niên Bảo Ngọc sẽ không có nhiều, nhưng cái Bảo Ngọc có thể đem lại là những góc nhìn mới và đồng thời là những trải nghiệm thật. Đây là những cái Bảo Ngọc nghĩ có thể đóng góp được", Tân Hoa hậu Liên lục địa 2022 chia sẻ.

Hơn nữa, Hoa hậu Bảo Ngọc cũng bày tỏ niềm tin vào trưởng ban giám khảo và ban tổ chức chương trình đã nhìn thấy khả năng và trao cơ hội cho cô đảm nhiệm vị trí quan trọng này.