Bão số 6 tan trên biển, miền Bắc mưa rét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết rạng sáng 20/10, bão số 6 (Nesat) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 1h, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất 46 km/h, tương đương cấp 6-7, giật cấp 8.

Những giờ tiếp theo, hình thái này đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 10-15 km/h. Thời điểm tiến vào vùng Hà Tĩnh - Quảng Trị sáng 20/10, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Như vậy áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 sẽ tan ngay trên biển và không di chuyển vào đất liền. Cơ quan khí tượng nhận định đất liền ven biển rất ít khả năng hứng gió mạnh trên cấp 6.

Trên biển, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn), khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông có sóng cao 4-6 m. Phía nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng biển cao 2,5-4,5 m.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sẽ tan trên biển vào sáng 20/10. Ảnh: VNDMS.

Cùng ngày, bộ phận không khí lạnh được tăng cường xuống và tác động đến thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 6 kết hợp không khí lạnh và đới gió đông trên cao, từ đêm 19 đến ngày 20/10, mưa dông xuất hiện ở Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Lượng mưa trong 24 giờ phổ biến 20-40 mm. Riêng phía nam Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có thể ghi nhận lượng mưa 30-60 mm, có nơi trên 80 mm. Từ chiều tối 20/10, mưa giảm.

Chuyên gia cho biết trong đợt này, miền Trung ít khả năng xuất hiện mưa cực đoan như vừa qua, nhưng người dân vẫn cần cảnh giác với hiện tượng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Ngày 20/10, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái rét, độ ẩm cao. Ban ngày, nhiệt độ đồng bằng ở ngưỡng 18-20 độ C, vùng núi 17-19 độ C.

Ban đêm, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 13-15 độ C, rét đậm; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 15-18 độ C.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội duy trì mức nhiệt cao nhất 19 độ C trong hôm nay, giảm 6 độ C so với một ngày trước. Từ 18h, mưa giảm nên vẫn thuận lợi cho người dân vui chơi và hoạt động ngoài trời.

Thời tiết lạnh kèm mưa dông ở miền Bắc được dự báo kéo dài hết ngày 21/10, sau đó khu vực hửng nắng và tăng nhiệt vào cuối tuần.