Bắt thanh niên chuyên cưỡng đoạt tiền các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng

Ngày 3-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Đức (SN 2000, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Vũ Văn Đức tại cơ quan công an (Ảnh: V. Hậu)

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook có một số đối tượng tạo lập các nhóm antifan, Fanpage có số lượng người theo dõi lớn chuyên đăng tải các thông tin đời tư, từ đó bôi nhọ uy tín, xúc phạm danh dự, nhân phẩm các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng trên mạng xã hội nhằm đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Đây là loại tội phạm mới, hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng phạm tội không sinh sống ở một địa điểm cố định và đều có kiến thức chuyên sâu về các hệ thống mạng Internet.

Ngoài ra, việc bị hại đều là các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng lo sợ bị ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân nên không trình báo làm cho quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp phòng trọ của Vũ Văn Đức tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và nhà ở của Đức tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Đức thừa nhận từ tháng 2-2022, do cần tiền tiêu xài và lợi dụng việc mình có kiến thức thông thạo về hệ thống mạng Internet, Vũ Văn Đức đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo rồi xin gia nhập, làm quản trị viên của các nhóm antifan, Fanpage có số lượng người theo dõi lớn, sau đó đăng các bài viết bịa đặt thông tin nhằm bôi nhọ uy tín, xúc phạm danh dự, nhân phẩm các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng, từ đó cưỡng đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Đức đã 3 lần cưỡng đoạt tài sản của một người nổi tiếng với tổng số tiền 128 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là nạn nhân của Vũ Văn Đức đề nghị đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, hoặc liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để được phối hợp, giải quyết.