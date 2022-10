Cách phân biệt giữa bệnh đậu mùa khỉ và thủy đậu

Sự bùng phát của bệnh đậu khỉ đã gây nhiều hoang mang cho giới chức y tế trên thế giới. Mặc dù không phải là bệnh giống như thủy đậu nhưng một số triệu chứng của hai bệnh này rất giống nhau.

Ở cả hai bệnh, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như bị cảm, sốt, phát ban, đau nhức cơ thể và mệt mỏi. Các chuyên gia cho rằng, các triệu chứng của hai bệnh có thể giống nhau nhất là trong những ngày đầu, nên rất dễ nhầm lẫn. Do vậy, điều cần thiết là phải biết được sự khác biệt giữa bệnh đậu mùa khỉ và thủy đậu.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Thái – Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, đậu mùa khỉ là bệnh do virus gây ra. Sau thời gian ủ bệnh từ 1 đến 2 tuần, thậm chí kéo dài 3 tuần, người bệnh xuất hiện các biểu hiện triệu chứng sốt, đau đầu, đau mỏi người. Đây là triệu chứng giống như các bệnh do virus gây ra, nhưng với đậu mùa khỉ, người bệnh xuất hiện thêm các biểu hiện có hạch cổ, hạch bẹn, nách, hạch sưng to.

Đặc trưng khác của bệnh đậu mùa khỉ đó là xuất hiện các phỏng như hạt đậu, mọc từ 1 đến 3 ngày sau sốt. Hạt đậu có đặc điểm ban đầu bằng phẳng xong gồ dần lên dạng sẩn. Ban đầu dịch nước trong rồi dần dần chuyển thành màu vàng hay còn gọi là mưng mủ. Các dịch này dần dần khô lại và bong vảy.

Số lượng mụn đậu có thể 1 cái hoặc hàng trăm, hàng nghìn cái tùy vào từng người. Hạt đậu này mọc nhiều nhất ở mặt, lòng bàn tay, lòng bàn chân. Ngoài ra, hạt đậu còn mọc ở bộ phận sinh dục, miệng, mắt.

So với thủy đậu (hay còn gọi phỏng dạ) thì thủy đậu chỉ ảnh hưởng đến một phần cơ thể nhưng đậu mùa khỉ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ.

Đặc trưng của thủy đậu - các mụn nước ở lớp da nông. Nên sau thủy đậu người bệnh không để lại sẹo, nhưng đậu mùa khỉ tổn thương sâu hơn nên thường để lại sẹo cho người bệnh.

Giống bệnh đậu mùa trong lịch sử, người bệnh sau khi khỏi bệnh thì các vết sẹo từ hạt đậu tồn tại lâu thậm chí gây ra những gương mặt rỗ vì đậu mùa.

Khác thứ hai giữa thủy đậu và đậu mùa khỉ, theo bác sĩ Thái, các nốt hạt đậu của đậu mùa sau khi mọc kéo dài từ 2 đến 4 tuần và tự hết. Nhưng các nốt phỏng này có đặc điểm là cùng nhau xuất hiện và cùng nhau hóa mủ, đóng vảy và xẹp xuống.

Có nhiều hình thái nốt đậu trong đậu mùa khỉ nhưng đặc trưng trên một người bệnh là giống nhau, không có nhiều kích cỡ, hình thái như ở nốt phỏng của bệnh thủy đậu. Các nốt phỏng đậu mùa khỉ đồng đều nhau.

Dù chỉ là các nốt trên da nhưng đậu mùa khỉ hoàn toàn có thể gây biến chứng đó là nhiễm trùng và viêm phổi, viêm phế quản phổi, nhiễm trùng giác mạc, mất thị lực. Các vết thương trên da trở nên nghiêm trọng hơn khiến da bong ra thành từng mảng lớn.