Camera an ninh ghi lại cảnh 2 nhóm thanh niên chém nhau tàn bạo ở Nha Trang

Sáng 19/10, lãnh đạo Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh 2 nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến trong quán karaoke.

Trên mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh gần chục người tay cầm rựa, kiếm, dao, gậy…, xông vào bên trong quán karaoke ở Nha Trang vào chiều 18/10.

Hai nhóm thanh niên la lối, cầm hung khí tấn công và cầm đồ đạt ném vào nhau. Sự việc chỉ dừng lại khi cửa cuốn của quán này đóng lại.

Nhiều vật dụng tại quán bị hư hỏng, một vài người bị thương. Trong số đó, một nam thanh niên bị chấn thương nặng, được chuyển đi cấu cứu.