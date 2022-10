Cảnh sát chữa cháy nhặt được nhiều vàng miếng khi dập lửa

Vào lúc 3 giờ ngày 11-10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện do ông Nguyễn Hoàng Xuân Ngân làm chủ ở số 13 An Dương Vương, phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cảnh sát PCCC trả lại vàng cho chủ nhân sau khi tìm thấy

Thông tin vụ cháy nhanh chóng được thông báo đến Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đơn vị này ngay lập tức huy động 5 xe chữa cháy , cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường. Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Hiện trường vụ cháy

Cửa hàng của ông Ngân có 2 tầng và 1 tầng tum áp mái, diện tích mỗi tầng khoảng 60 m2. Do cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nên ngọn lửa lan nhanh, cháy dữ dội ở khu vực đông dân cư.

Cảnh sát PCCC rất nỗ lực dập lửa, đến 5 giờ cùng ngày đã cơ bản khống chế đàm cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Trong quá trình phun nước chữa cháy, trung tá Trần Quang Dũng và đồng đội đã nhặt được 4 miếng vàng cùng 1 xâu nhẫn vàng trả lại cho chủ nhà.