Tối 23/10, tại ngôi nhà 6 tầng có tại địa chỉ số 5 ngách 1 ngõ 132 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn. Đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt sau ít phút, cứu được 11 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Sau sự việc, hình ảnh 1 trong 11 người được giải cứu khỏi vụ hỏa hoạn, mặt mũi lấm lem, ôm chặt người lính cứu hỏa khóc nức nở được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Cái ôm của nữ nạn nhân như muốn thay lời cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát PCCC đã không quản ngại nguy hiểm giải cứu những nạn nhân thoát khỏi cái chết cận kề. Có lẽ, trước đây, cô chưa từng trải qua phút giây sinh tử ngặt nghèo đến vậy. Và, giọt nước mắt có thể do quá sợ hãi, cũng có thể là do cảm thấy mình may mắn được cứu sống.

Đáp lại, lính cứu hỏa ôm lấy người phụ nữ này như thay lời động viên cô gái trẻ vừa trải qua hoạn nạn.

Được biết, người lính cứu hỏa trong bức ảnh trên là Thiếu tá Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, PC07).

"Sau khi cắt được khung sắt, đưa các nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài an toàn, đã có một cô gái trẻ đi tới và ôm chặt lấy tôi rồi khóc nức nở. Cô gái vừa khóc vừa nói cảm ơn các anh chiến sĩ đã cứu mình, cô ấy còn nói rằng "Bố mẹ ơi, con được các anh ấy cứu rồi"... Khi đó, tôi cũng chỉ biết đáp lại cô bé bằng cách ôm lại và động viên cô bé", anh Đức kể lại và cho biết, sau khi cứu được các nạn nhân ra ngoài an toàn, anh cùng đồng đội cũng "tự thưởng" bằng cách ôm chầm lấy nhau.

Một người dân ôm chiến sĩ PCCC sau khi được giải cứu. Ảnh: TTXVN

Trước đó, khoảng 18g56 phút ngày 23/10/2022, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra ở ngôi nhà có tại địa chỉ như trên.

Ngay khi tiếp nhận được thông tin ban đầu, nhận định có người dân mắc kẹt trong đám cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy và Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN

Ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô cao 6 tầng 1 tum với diện tích khoảng 50m2. Ngay sau khi đến đám cháy, nhận định có người còn mắc kẹt trong công trình, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo tổ trinh sát nắm bắt quy mô, vị trí số lượng người bị mắc kẹt, các hướng có thể tiếp cận công trình, đồng thời triển khai 1 mũi chữa cháy tại tầng 1 để dập tắt đám cháy ngăn và khả năng cháy lan lên các tầng phía trên; 1 mũi tiếp cận công trình từ sân thượng nhà liền kề, sử dụng phương tiện cắt khung sắt tiếp cận khu vực có người bị nạn đưa ra khỏi đám cháy.

Cùng với đó chỉ huy chữa cháy chỉ đạo các lực lượng Công an phường, dân phòng và các lực lượng chức năng… tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy cháy.

Khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: TTXVN

Sau một thời gian nỗ lực triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến khoảng 19g30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, đã tổ chức cứu và hướng dẫn được 11 người dân thoát nạn ra ngoài an toàn.

Đám cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.