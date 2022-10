Con trai bà Phương Hằng làm đơn xin khoan hồng, giảm nhẹ tội: “Mẹ tôi đã nhận thức được sai phạm”

Theo kết luận điều tra (KLĐT), từ tháng 6/2021, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 7 tài khoản mạng xã hội là YouTube, Facebook (gồm tài khoản Facebook “Ha Lee”, “Nguyễn Phương Hằng”); 5 tài khoản YouTube là “Trường Đua Đại Nam”, “Chistiana Nguyen”, “LONG VLOG”, “Tin Nóng Nhất 24h”, “Luật sư Vlog”, tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn có nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân

Hôm 29/9 vừa qua, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông báo gửi các luật sư tham gia bào chữa cho bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương), về nội dung tham gia bào chữa cho bị can Hằng. Theo đó, có có 3 luật sư tham gia bào chữa, trong đó 1 luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội, 2 luật sư Đoàn luật sư TPHCM và một trong hai luật sư tại TPHCM từng công tác trong ngành công an.

“Các luật sư nhận được yêu cầu bào chữa từ gia đình bà Nguyễn Phương Hằng. Sau đó, từ trại tạm giam, bà Hằng chấp nhận các luật sư mà gia đình mời và Cơ quan tố tụng có thông báo cho các luật sư biết để tham gia bào chữa cho bị can Nguyễn Phương Hằng”, nguồn tin cho hay.

Mới đây, theo Bảo vệ Pháp luật, ông Nguyễn Quang Tuấn là con ruột bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn đến các Cơ quan tiến hành tố tụng xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình. Cụ thể, ông Tuấn làm đơn xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình với lý do từ trước đến nay bà Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch Covid-19.

Theo ông Tuấn, điều này được thể hiện qua hàng loạt thư cảm ơn, bằng khen, giấy khen, giấy Tri ân …. của nhiều cơ quan, tổ chức xã hội trao tặng để ghi nhận mẹ tôi và công ty cổ phần Đại Nam, quỹ Hằng Hữu do mẹ ông là giám đốc điều hành có đóng góp công sức, ủng hộ, hoạt động nhân đạo.

“Thông qua Luật sư được biết qua các buổi hỏi cung mẹ tôi đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm. Vì vậy, mong các cơ quan tiến hành tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho mẹ tôi và xin được bảo lãnh cho mẹ tôi tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án”, ông Tuấn cho biết.

Dù có 3 đời chồng và các con cùng mẹ khác cha nhưng bà Hằng luôn dành hết tình yêu thương cho con cái. Trong một buổi livestream, bà chủ Đại Nam từng tiết lộ về cách nuôi dạy 4 người con, đặc biệt là tình cảm của con trai cả tên Quang Tiến dành cho mẹ.

Bà nói: “Trải qua 3 cuộc hôn nhân, tôi có 4 đứa con. Con trai lớn của tôi có khí phách anh hùng. Nó từng nói con không thể chịu nổi người ta ăn hiếp mẹ, dù có đi tù con cũng bất chấp mẹ ơi.

Khi ấy tôi chỉ nói, trên đời này có pháp luật, con đừng nóng. Quý vị thấy không, nếu tôi dạy con tôi không đàng hoàng thì khi nó nóng nảy, chắc chắn sẽ làm ra chuyện không tốt. Tôi phải biết nén đau thương, các con tôi phải biết nhịn nhục để mẹ chúng làm những chuyện đúng đắn.

Con trai lớn của tôi, nó rất tử tế với mẹ. Con trai mà khi nói chuyện nước mắt rưng rưng, xót xa khi nhìn thấy tôi vất vả. 11h đêm vẫn gọi điện thoại xem tôi có ổn không.

Ở nhà có cái group 5 mẹ con nên có gì cũng gửi lên đó. Đêm xuống phải nói chuyện với nhau vài câu rồi mới đi ngủ. Cho nên nói thật với quý vị, kiểu gì thì kiểu tôi phải sống tử tế. Sống tử tế để làm gương cho các con. Mỗi ngày mở mắt ra, bị vô số người xúc phạm, trù ẻo tôi chết đi. Nhưng tôi luôn cố gắng để bản thân không gục ngã vì các con”.

Trước đó, sau khi nghiên cứu hồ sơ do Cơ quan CSĐT Công an TPHCM chuyển đến, Viện KSND TPHCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án, đề nghị điều tra bổ sung. Theo đó, VKS đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ vai trò đồng phạm; xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công

Cơ quan điều tra nhận định, bà Hằng được nhiều người biết và theo dõi trên mạng xã hội. Bà Hằng lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng. Đồng thời, bà Hằng còn phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Quá trình điều tra, bị can Hằng thừa nhận phát ngôn xúc phạm, bôi nhọ về nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, bà Lan, vợ chồng Thủy Tiên và ông Hưng. Bị can Hằng khai là do những người này có phát ngôn xúc phạm bà cùng chồng mình là ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng Lò Vôi). Vì thế, bà đã dùng từ ngữ phát ngôn xúc phạm, bôi nhọ lại những người này.