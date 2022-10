Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Với danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân được trao vương miện và nhiều giải thưởng giá trị. Bên cạnh đó, cô sẽ đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2022 tổ chức ở Indonesia từ ngày 5 đến 25/10. Thiên Ân chỉ có 4 ngày chuẩn bị lên đường chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế.

Thiên Ân sinh năm 2000, hiện là sinh viên ĐH Công nghiệp TP HCM, từng đăng quang Gương mặt nữ sinh Áo dài Việt Nam 2018. Cô có gương mặt được khen sáng sân khấu, vóc dáng cân đối với chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 88,5-66-98 cm. Người đẹp quê Long An từng nặng 75 kg, bị miệt thị ngoại hình nhưng đã nỗ lực giảm 15 kg để trở nên tự tin, "lột xác" từ vóc dáng đến gương mặt.

Đoàn Thiên Ân xúc động khi được xướng tên là Hoa hậu Hòa bình VIệt Nam 2022.

Trong phần thi ứng xử, Thiên Ân nhận được câu hỏi từ hoa hậu Hà Kiều Anh: "Có ý kiến cho rằng đa số các bạn trẻ ngày nay sống thờ ơ, ích kỷ, vô cảm. Em nghĩ gì về điều này?". Người đẹp 22 tuổi đã trả lời ngắn gọn, thẳng thắn: "Vô cảm, thờ ơ hay ích kỷ là một loại cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì nó sẽ tồn tại trong tất cả mọi người chứ không riêng gì giới trẻ. Việc nói giới trẻ thờ ơ, vô cảm hay ích kỷ chỉ là một phần trong đó. Điều quan trọng hơn hết thay vì chúng ta chỉ trích giới trẻ thờ ơ, vô cảm hãy đặt câu hỏi tại sao họ lại như vậy. Bên cạnh đó hãy giáo dục cho giới trẻ để cho họ thấy rằng gia đình sẽ là nơi nung nấu, là cội nguồn của họ, giúp cho tình cảm, sự yêu thương của họ ngày càng dâng trào hơn".

Á hậu 1 là Chế Nguyễn Quỳnh Châu, sinh năm 1994, đến từ Lâm Đồng. Cô cao 1,75 m, nặng 50 kg, số đo 82-62-90 cm. Cô từng thi Vietnam's Next Top Model 2014, vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, top 5 Hoa khôi Áo dài 2016. Những năm gần đây, Quỳnh Châu làm MC và tham gia vai phụ trong các phim như: Cây táo nở hoa, Bố già...

Quỳnh Châu được đánh giá thuộc số ít thí sinh có kỹ năng trình diễn, phong thái, lối giao tiếp, ứng xử và khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Trước chung kết, cô nhận một giải thưởng phụ do nhà tài trợ chọn, vào top 3 "Bức ảnh profile đẹp nhất", top 5 "Thí sinh ấn tượng", top 10 "Trình diễn áo tắm đẹp nhất", top 5 thuyết trình tiếng Anh.

Á hậu 2 là Trần Tuyết Như của TP HCM, sinh năm 1995. Tuyết Như được nhận xét có gương mặt đẹp, hình thể cân đối. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 82,5-61-89 cm. Trước chung kết, cô vào top 10 "Trình diễn áo tắm đẹp nhất", top 18 "Người đẹp truyền cảm hứng". Tuyết Như từng thi The Face 2018, là Á hậu 1 Hoa hậu Hữu nghị châu Á - Trung Quốc 2017, top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Hiện cô là người mẫu chuyên nghiệp.

Hòa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân (giữa) bên á hậu 1 Chế Nguyễn Quỳnh Châu (phải) và á hậu 2 Trần Tuyết Như (trái).

Á hậu 3 thuộc về người đẹp Trần Nguyên Minh Thư của Quảng Trị. Cô gái 21 tuổi cao 1,7 m, số đo ba vòng là 80-62-90 cm. Cô là sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, từng giành vương miện Hoa khôi Du lịch Đà Nẵng 2022.

Danh hiệu á hậu 4 thuộc về người đẹp Ngô Thị Quỳnh Mai của TP HCM. Quỳnh Mai sinh năm 1995. Cô vào showbiz từ khi 17 tuổi trong vai trò người mẫu, nghệ danh Mai Ngô. Người đẹp cao 1,73 m, nặng 62 kg. Hình thể nổi bật, da nâu khỏe khoắn, gương mặt cá tính giúp Mai Ngô để lại dấu ấn riêng trên sàn catwalk và nhiều cuộc thi. Cô từng tham gia Thử thách cùng bước nhảy 2013, Vietnam's Next Top Model 2013, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Asia's Next Top Model 2016, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhưng đều không đạt giải cao. Giành ngôi á quân The Face 2016, Mai Ngô gây chú ý nhưng đôi khi cũng tạo tranh cãi vì lối sống hiện đại, thẳng thắn.

Hoa hậu Thiên Ân và 2 Á hậu.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 diễn ra trong gần 5 tiếng tại Nhà thi đấu Phú Thọ TP HCM, bám sát format Miss Grand International. MC Thiên Vũ và hoa hậu Lương Thùy Linh dẫn dắt đêm thi. Sau màn đồng diễn sôi động cùng Miss Grand International 2021 Thùy Tiên, 50 thí sinh chia nhóm ba người lần lượt hô tên, giới thiệu bản thân với khán giả. Đây là phần được nhiều người trông đợi bởi trước đó ở đêm chung khảo, dàn người đẹp Miss Grand Vietnam từng gây cười khi có những màn hô tên bị cho là hài hước, "quá lố", kém sang. Trong chung kết, các thí sinh có phần tiết chế, chuẩn mực hơn ở màn hô tên. Người đẹp Đinh Thị Mỹ Ái được trao giải phụ đầu tiên "Best Introduction".

Tiếp đó, các thí sinh cùng nhau thể hiện tiết mục đồng diễn trang phục áo tắm. Người đẹp Bùi Lý Thiên Hương thắng giải phụ "Thí sinh mặc áo tắm đẹp nhất" và có tên trong top 20 được công bố ngay sau đó. Các cô gái đi tiếp trải qua phần trình diễn áo tắm theo nhóm 5 người để các giám khảo chọn ra top 15. Danh sách thí sinh vào top 10 được công bố sau phần trình diễn trang phục dạ hội và nhìn lại các dự án truyền cảm hứng. Đó là các người đẹp: Đỗ Trần Tuệ Anh, Trần Tuyết Như, Ngô Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Trần Nguyễn Minh Thư, Bùi Lý Thiên Hương, Chu Lê Vi Anh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đoàn Thiên Ân, Lê Minh Phượng. Ba người đẹp đã nổi tiếng, từng chinh chiến ở nhiều cuộc thi nhan sắc là Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ngô Thị Quỳnh Mai và Bùi Lý Thiên Hương được các fan cổ vũ nồng nhiệt trong chung kết Miss Grand Vietnam 2022.

Top 10 cùng trải qua phần thi thuyết trình về chủ đề "Hòa bình" trong thời gian hai phút. Người thắng giải "Thuyết trình hay nhất" là Đoàn Thiên Ân. Top 5 thí sinh đi tiếp vào vòng ứng xử là: Trần Nguyên Minh Thư, Trần Tuyết Như, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đoàn Thiên Ân và Ngô Thị Quỳnh Mai.

Top 5 Miss Grand Việt Nam.

Ngoài ra, cuộc thi còn trao các giải phụ khác là: "Thí sinh mặc váy dạ hội đẹp nhất" (Đỗ Trịnh Quỳnh Như), "Thí sinh có video giới thiệu bản thân hay nhất" (Nguyễn Tâm Như), "Thí sinh catwalk tốt nhất" (Võ Thị Thương), "Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất" (Lê Minh Phượng), "Người đẹp truyền cảm hứng" (Đỗ Trần Tuệ Anh).

Giải "Trang phục văn hóa dân tộc và trình diễn ấn tượng" trao cho thiết kế "Đèn khuya" của tác giả Trịnh Ngọc Thao, do thí sinh Huỳnh Thới Ngọc Thảo trình diễn. Giải "Trang phục văn hóa dân tộc đẹp nhất do khán giả bình chọn" thuộc về thiết kế "Đàn lưới" của tác giả Trần Anh Khoa. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải nhất "Trang phục văn hóa dân tộc" cho nhà thiết kế Trần Thanh Tâm với tác phẩm "Trúc Chỉ", giải nhì cho tác phẩm "Cô em Dao đỏ' của tác giả Phạm Minh Hiếu và giải ba cho nhà thiết kế Bùi Thế Lộc với trang phục mang tên "Giá đồng Thiên Phủ". Trang phục đạt giải nhất "Trúc Chỉ" và nhà thiết Trần Thanh Tâm sẽ đồng hành cùng tân hoa hậu trong cuộc thi Miss Grand International 2022 ở Indonesia. Trước đó thiết kế đạt giải nhì "Cô em Dao đỏ" đã được á hậu Bảo Ngọc mang đi thi Hoa hậu Liên lục địa ở Ai Cập.

Xen giữa các phần thi và trao giải là những tiết mục âm nhạc của các ca sĩ Bích Phương, MONO và Đông Nhi giúp đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022 thêm sôi động, hấp dẫn. Hai MC Thiên Vũ và Lương Thùy Linh dẫn khá trôi chảy, ăn ý trên sân khấu. Đêm thi diễn ra suôn sẻ trừ việc Trưởng ban giám khảo, hoa hậu Hà Kiều Anh, gặp sự cố trượt chân ngã khi đang lên sân khấu ra mắt khán giả. Bên cạnh đó, phần tri ân các nhà tài trợ ở đầu chương trình chiếm thời lượng khá dài khiến nhiều khán giả sốt ruột và kéo chương trình kết thúc khá muộn.

Hoa hậu Thùy Tiên có phần phát biểu gây xúc động trong chung kết Miss Grand Vietnam 2022: "Tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và cảm ơn bản thân đã nỗ lực trong 301 ngày qua. Tôi đã làm việc không ngừng, không phải vì không biết mệt mà vì tôi biết trong 12 đất nước tôi đi qua, trước khi biết đến cô gái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên người ta sẽ biết đến Miss Grand International đến từ Việt Nam. Vì thế dù có bị say máy bay, đau chân, mệt mỏi, thiếu ngủ tới đâu tôi cũng cố gắng mạnh mẽ để mang hình ảnh đẹp của Việt Nam đến bạn bè thế giới. Tôi hy vọng mình không làm mọi người thất vọng. Hôm nay tôi xin được hô tên mình một lần nữa trên sân khấu này. Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Miss Grand Vietnam".

Sau đêm chung kết, sáng sớm ngày 2/10 hoa hậu Thùy Tiên và top 5 Miss Grand Vietnam 2022 sẽ lên đường ra miền Trung hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão Noru.

Miss Grand Vietnam 2022 lần đầu tổ chức, nhằm tìm kiếm thí sinh tham dự Miss Grand International - một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn thế giới, thay vì chọn từ Hoa hậu Việt Nam hay Miss World Vietnam như các năm trước. Cuộc thi diễn ra trong hơn một tháng. Người đẹp đăng quang trong chung kết tối 1/10 tại TP HCM nhận vương miện mang tên 'The Wings of Beauty', kế nhiệm Nguyễn Thúc Thùy Tiên, lên đường thi Miss Grand International 2022 ở Indonesia. Ngoài ra, bốn cô gái vào top 5 cũng được trao danh hiệu á hậu và tiara.

Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), đạo diễn Hoàng Nhật Nam (phó ban), hoa hậu Thùy Tiên, á hậu Kiều Loan, siêu mẫu Minh Tú, siêu mẫu, diễn viên Anh Thư, nhà thiết kế Đỗ Long, diễn viên Minh Tiệp.