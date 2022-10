Theo thông tin từ Bộ Công thương, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 21.292 đồng/lít (tăng 560 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 715 đồng/lít.

Xăng RON95-III: không cao hơn 22.007 đồng/lít (tăng 564 so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 24.187 đồng/lít (tăng 1.979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu không chi Quỹ BOG 200 đồng/lít, giá sẽ tăng 2.179 đồng/lít và giá bán sẽ là 24.387 đồng/lít.

Dầu hỏa: không cao hơn 22.820 đồng/lít (tăng 1.132 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.094 đồng/kg (ổn định so với giá bán hiện hành).

Giá xăng dầu tăng trở lại sau 4 lần giảm liên tiếp thời gian qua (ảnh minh họa)

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 03/10/2022-11/10/2022) có diễn biến tăng khá cao, nhất là đối với mặt hàng dầu diesel.

Nguyên nhân của việc tăng giá mạnh là do nguồn cung bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm sản lượng cao hơn mức dự kiến khá nhiều của OPEC+ (mức dự kiến là 500 thùng/ngày nhưng thực tế đã xem xét giảm sản lượng cho tháng 11 tới hơn 1 triệu thùng/ngày - mức giảm lớn nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 và dự kiến sẽ xem xét cắt giảm 2 triệu thùng/ngày cho thời gian tiếp theo).

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành giá ngày 03/10/2022 và ngày 11/10/2022 là: 91,308 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,132 USD/thùng, tương đương tăng 2,390% so với kỳ trước); 94,235 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,596 USD/thùng, tương đương tăng 1,723% so với kỳ trước; 121,584 USD/thùng dầu hỏa (tăng 8,280 USD/thùng, tương đương tăng 7,309% so với kỳ trước); 133,803 USD/thùng dầu điêzen (tăng 14,122 USD/thùng, tương đương tăng 11,800% so với kỳ trước); 401,812 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S.

Về trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, ở kỳ điều chỉnh này, thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước là 451 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 600 đồng/lít), dầu diesel ở mức 0 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít) và dầu mazut ở mức 708 đồng/kg (kỳ trước là 741 đồng/kg).

Về chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: Thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu diesel ở mức 200 đồng/lít và không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu khác.