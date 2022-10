Hành khách đòi đánh tài xế vì không được xuống xe trên cao tốc để 'giải quyết nỗi buồn'

Camera giám sát của ô tô ghi lại tình huống xảy ra vào lúc 0h38' ngày 19/10/2022 trên chiếc xe này. Theo clip, chiếc xe này chở một đoàn người vừa đi đám cưới ở Phú Thọ về Hà Nội, có nhiều người lim dim ngủ và một số thanh niên đang tụ tập ngồi phía đầu xe. Bất ngờ một người đàn ông tiến lên níu vai tài xế đòi dừng xe để đi vệ sinh.

Vị khách này có biểu hiện quá khích nên tài xế vừa điều khiển xe ô tô vừa đề nghị mọi người kéo người này ra đằng sau. Tài xế nói rõ xe đang đi trên cao tốc, trên xe đang có nhiều người, hành động của nam hành khách rất nguy hiểm và xe sắp tới trạm dừng nghỉ rồi. Tuy nhiên, hành khách này vẫn rất hung hăng, bất chấp nhiều người đi cùng trên xe giữ lại. Cuối cùng tài xế đành phải dừng xe mở cửa cho người này xuống xe đi vệ sinh.

Your browser does not support HTML5 video.

Tình huống trên gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số người đồng tình với thái độ kiên quyết của tài xế khi cố gắng tuân thủ luật, không dừng xe trên cao tốc. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng tài xế nên linh động vì vấn đề này liên quan tới sinh lý của con người thì khó có thể kiềm chế được.

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng:

"Xe đang chạy mà tấn công tài xế. Những người trên xe sao không cản anh ta chứ. Tài xế lạc tay lái cái là cả xe ăn đủ luôn";

"Anh này không chịu nổi rồi đâm ra lú lẫn quá. Đêm tối đi trên ô tô còn uống bia rượu. Dừng xe cho anh giải quyết xong nỗi buồn lỡ chẳng may có tai nạn thì ai chịu trách nhiệm";

"Cao tốc toàn xe đi với tốc độ cao, xe bị hỏng thì phải có người đứng xa cách đó 200m ra tín hiệu phía trước có xe hỏng đang sửa chữa thì người đi đường mới giảm tốc độ lại để né. Chứ dừng trên cao tốc xe ở sau nó tông vào thì khổ cả đoàn xe";

"Ăn uống phải nhớ đến lúc đi về trên đường sẽ buồn vệ sinh. Xe dừng cao tốc vừa nguy hiểm, lái xe dính mức phạt cả chục triệu thì ai hiểu cho lái xe";

"Nhiều vụ vỡ bàng quang do nhịn đấy, các bác tài linh động chút cho người ta. Nhưng chắc tại ông này cậy làm sếp nên hung hăng nói khó nghe nên mới vậy chứ các bác tài cũng hiểu chuyện mà";

"Nhiều bác tài cũng tìm cách lách luật mà. Buồn đi vệ sinh khó nhịn được lắm".