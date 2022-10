Hoài Lâm: 'Tôi muốn quay lại làm nghề nghiêm túc'

Hoài Lâm trong đêm nhạc "Hoa nở không màu", tại Đà Lạt tối 15/10, thu hút hơn 800 người xem. Vé được bán hết trước show vài ngày.

Ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình khác biệt. Anh thể hiện các ca khúc bolero lẫn nhạc trẻ như: Sao chưa thấy hồi âm (Châu Kỳ), Ngày vui qua mau (Trịnh Lâm Ngân), Buồn làm chi em ơi (Nguyễn Minh Cường)... Ở lần tái xuất, anh nhiều lúc hát bị chênh phô, quên lời.

Khi thể hiện nhạc phẩm Trộm nhìn nhau (Trầm Tử Thiêng), Hoài Lâm trật nhịp nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ca sĩ nhiều lần gập người cảm ơn khán giả đã thông cảm, bỏ qua cho anh những sai sót.

Về cuối chương trình, Hoài Lâm thăng hoa hơn với ban nhạc, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt. Khán giả hòa giọng cùng anh trong tiết mục Như những phút ban đầu (Tiến Minh), Hoa nở không màu (Nguyễn Minh Cường).

Ca sĩ Hoài Lâm gây chú ý khán giả với ngoại hình khác biệt. Ảnh: Hoàng Dung

Trước tình cảm dành cho mình, anh nói: "Ông tôi bảo kiếp trước tôi đã làm điều tốt nên mới được đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Tôi muốn chia sẻ tình cảm với khán giả bằng những giai điệu, dù bốn năm qua tôi không có sáng tạo gì cho nghệ thuật".

Sau tám bài solo, anh mời Bạch Công Khanh song ca bài Cơn mơ băng giá (Lê Thành Trung). Khán giả yêu cầu Hoài Lâm trở lại biểu diễn thường xuyên hơn. Anh nói: "Hoài Lâm xin hứa quay lại với nghề một cách nghiêm túc và làm việc khoa học hơn". Ca sĩ liên tục cảm ơn fan vì ủng hộ anh ở mọi hoàn cảnh.

Bạch Công Khanh cho biết hâm mộ giọng hát Hoài Lâm, hạnh phúc khi có dịp đứng chung sân khấu. "Tôi thấy sự cố gắng của em ấy khi quay trở lại ca hát. Có thể sau thời gian khá dài không đứng trước mọi người, Hoài Lâm bị 'khớp' ở vài phút ban đầu. Nhưng em ấy vẫn có thể níu chân người nghe bằng tài năng của mình. Sự trở lại chắc sẽ không dễ dàng, nhưng tôi tin không gì làm khó được Hoài Lâm, vì em vốn mạnh mẽ", anh nói.

Khán giả Nguyễn Bảo Khánh (34 tuổi, TP HCM) nhận xét dù có vẻ run, ca sĩ vẫn phong độ. "Tôi vui khi Hoài Lâm khỏe mạnh và hát được sau những ồn ào về cuộc sống riêng", cô nói. Còn khán giả Đạt Bon (28 tuổi, Hà Nội) hy vọng được xem nhiều đêm diễn của anh hơn. Biết thông tin Hoài Lâm có đêm nhạc sau một thời gian dài vắng bóng, anh cùng bạn sắp xếp công việc để góp mặt.

Tiết mục "Trộm nhìn nhau" (Trầm Tử Thiêng). Hoài Lâm có lúc hụt hơi, được khán giả cổ vũ. Video: Tâm Giao

Hoài Lâm từng đoạt quán quân Gương mặt thân quen 2014 ở tuổi 19. Dáng vẻ thư sinh và giọng hát giàu cảm xúc giúp anh đắt show, có nhiều fan. Năm 2017, ca sĩ yêu Bảo Ngọc - cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc và ít hoạt động hơn.

Cuối 2018, Hoài Lâm dừng ca hát về quê chữa bệnh. Năm 2019, ca sĩ trở lại, tiết lộ có hai con gái và cho biết thời gian nghỉ, anh làm nhiều nghề như giao hàng, chạy xe công nghệ... để mưu sinh. Cuối 2019, quan hệ tình cảm của Hoài Lâm rạn nứt, anh tiếp tục ở ẩn.

Năm 2020, Hoài Lâm gây sốt với bản hit Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi (Nguyễn Minh Cường), sau hai năm xa sân khấu. Anh chiến thắng hạng mục Ca khúc của năm tại giải Cống hiến và đoạt giải Làn Sóng Xanh cùng năm.

Bẵng một thời gian, Hoài Lâm xuất hiện với gương mặt lờ đờ, thậm chí ngủ gục lúc livestream giao lưu khán giả. Cuối tháng 9, anh để lộ ngoại hình phát tướng khi hát ở quán cà phê tại Cần Thơ. Nhiều người cho biết họ lo lắng cho tình trạng của nam ca sĩ. Hiện anh vẫn chưa trả lời các câu hỏi liên quan đến sức khỏe của bản thân.