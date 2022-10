Loạt ảnh cưới mới của Phương Nga và Bình An

Tối 16/10, ít ngày trước khi tổ chức hôn lễ, Phương Nga và Bình An chia sẻ loạt ảnh cưới mới được chụp tại studio.

Phương Nga tâm sự cô thích hoa nên ngoài bộ ảnh chụp tại đồi cát, á hậu muốn cùng Bình An chụp thêm loạt ảnh mới. Bối cảnh nhiều hoa tươi tạo không khí ấm cúng và lãng mạn. Màu hồng cũng là màu chủ đạo hai nghệ sĩ dùng trong thiệp cưới.

Ở loạt ảnh cưới mới, Phương Nga trang điểm nhẹ nhàng và mặc những mẫu váy cúp ngực đơn giản, thanh lịch. Á hậu cho biết cô đang hồi hộp đếm từng ngày tới hôn lễ. Đám cưới của Phương Nga và Bình An diễn ra ngày 21/10.

Chia sẻ loạt ảnh, Bình An hài hước viết: “Chỉ 5 ngày nữa, tôi sẽ không còn tự do”. Nam diễn viên cho biết thêm vừa qua anh mua một ngôi nhà nghỉ dưỡng tặng vợ sắp cưới. Ngôi nhà có diện tích khá nhỏ nhưng nhiều hoa tươi với tầm nhìn hướng ra hồ.

Ngày 21/10, hôn lễ của Phương Nga và Bình An diễn ra tại Hà Nội. Các khách mời được yêu cầu mặc trang phục màu sắc trang nhã, trừ màu trắng. Á hậu Kiều Loan, diễn viên Khả Ngân cho biết đã nhận được thiệp mời từ Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018.

Đám cưới của hai người được dự đoán có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp nổi tiếng, đặc biệt dàn hoa hậu, á hậu như Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà… Trước đó, họ cũng bê tráp trong lễ ăn hỏi của Phương Nga.

Phương Nga sinh năm 1998, được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện, cô làm việc tại VTV trong vai trò dẫn chương trình. Cô hẹn hò với diễn viên Bình An ngay sau khi đăng quang. Bình An chính là mối tình đầu của á hậu. Bình An hơn bạn gái 5 tuổi. Anh sinh ra tại Phú Thọ và là diễn viên tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Ngược chiều nước mắt, gần đây là Gara hạnh phúc.